ВИДЕО. Результативное действие в дебюте. Кварацхелия отдал ассист в матче
Грузинский вингер отдал результативную передачу на Усмана Дембеле
25 января 0 22:05 стартовал матч 19-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Реймсом».
Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
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На 47-й минуте хозяева сумели открыть счет. Забитым голом отметился французский вингер Усман Дембеле, а голевую передачу отдал звездный новичок Хвича Кварацхелия. Грузинский игрок перешел во Францию за 70 миллионов евро.
Лига 1. 19-й тур. 25 января
ПСЖ – Реймс – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Дембеле, 47 – Накамура, 56
ВИДЕО. Результативное действие в дебюте. Кварацхелия отдал ассист в матче.
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