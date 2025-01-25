25 января 0 22:05 стартовал матч 19-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Реймсом».

Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

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На 47-й минуте хозяева сумели открыть счет. Забитым голом отметился французский вингер Усман Дембеле, а голевую передачу отдал звездный новичок Хвича Кварацхелия. Грузинский игрок перешел во Францию за 70 миллионов евро.

Лига 1. 19-й тур. 25 января

ПСЖ – Реймс – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Дембеле, 47 – Накамура, 56

ВИДЕО. Результативное действие в дебюте. Кварацхелия отдал ассист в матче.