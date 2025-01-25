Не забили пенальти аутсайдеру лиги. Боруссия М разгромила Бохум

25 января состоялся матч 19-го тура Бундеслиги между «Боруссией М» и «Бохумом».

Поединок прошел на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе.

За хозяев голами отметились хавбек Рокко Райц и нападающие Робин Гак и Тим Кляйндинст, который перед этим не сумел реализовать пенальти в ворота «Бохума».

В турнирной таблице «Боруссия», имея в своем активе 27 очков, занимает восьмое место. «Бохум» набрал 10 пунктов и занимает последнюю, 18-ю позицию.

Бундеслига. 19-й тур. 25 января

Боруссия М – Бохум – 3:0

Голы: Райц, 34, Гак, 55, Кляйндинст, 86

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine