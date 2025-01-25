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Чемпионат Германии
Боруссия М
25.01.2025 19:30 – FT 3 : 0
Бохум
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Германия
25 января 2025, 23:12 |
30
0

Не забили пенальти аутсайдеру лиги. Боруссия М разгромила Бохум

Поединок закончился со счетом 3:0 в пользу Боруссии

25 января 2025, 23:12 |
30
0
Не забили пенальти аутсайдеру лиги. Боруссия М разгромила Бохум
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января состоялся матч 19-го тура Бундеслиги между «Боруссией М» и «Бохумом».

Поединок прошел на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе.

За хозяев голами отметились хавбек Рокко Райц и нападающие Робин Гак и Тим Кляйндинст, который перед этим не сумел реализовать пенальти в ворота «Бохума».

В турнирной таблице «Боруссия», имея в своем активе 27 очков, занимает восьмое место. «Бохум» набрал 10 пунктов и занимает последнюю, 18-ю позицию.

Бундеслига. 19-й тур. 25 января

Боруссия М – Бохум – 3:0

Голы: Райц, 34, Гак, 55, Кляйндинст, 86

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Боруссия Менхенгладбах Бохум Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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