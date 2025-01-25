Не забили пенальти аутсайдеру лиги. Боруссия М разгромила Бохум
Поединок закончился со счетом 3:0 в пользу Боруссии
25 января состоялся матч 19-го тура Бундеслиги между «Боруссией М» и «Бохумом».
Поединок прошел на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе.
За хозяев голами отметились хавбек Рокко Райц и нападающие Робин Гак и Тим Кляйндинст, который перед этим не сумел реализовать пенальти в ворота «Бохума».
В турнирной таблице «Боруссия», имея в своем активе 27 очков, занимает восьмое место. «Бохум» набрал 10 пунктов и занимает последнюю, 18-ю позицию.
Бундеслига. 19-й тур. 25 января
Боруссия М – Бохум – 3:0
Голы: Райц, 34, Гак, 55, Кляйндинст, 86
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