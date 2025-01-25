ФОТО.Бывшая Олега Гусева соблазняет своей фигурой. Огненный снимок с отдыха

Бывшая жена тренера киевского «Динамо» Олега Гусева, Мария Гуревич, продолжает провоцировать в Instagram.

На днях инфлюенсерка, аудитория которой в IG составляет более 100 тысяч фолловеров, опубликовала интригующее фото с отдыха.

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Мария поделилась фото в обтягивающем платье с подписью: «Тут могла бы быть реклама ваших полотенец».

«Девушка остановитесь🥰🥰🥰это невозможно красиво😍», – один из комментариев подчеркивает насколько красота Марии влияет на её аудиторию.

Мария Гуревич сейчас отдыхает во Франции, посещая такие курортные города как Ницца, Канны и Кап д'Антиб.