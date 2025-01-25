ФОТО.Бывшая Олега Гусева соблазняет своей фигурой. Огненный снимок с отдыха
Мария Гуревич любит зажечь в Instagram
Бывшая жена тренера киевского «Динамо» Олега Гусева, Мария Гуревич, продолжает провоцировать в Instagram.
На днях инфлюенсерка, аудитория которой в IG составляет более 100 тысяч фолловеров, опубликовала интригующее фото с отдыха.
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Мария поделилась фото в обтягивающем платье с подписью: «Тут могла бы быть реклама ваших полотенец».
«Девушка остановитесь🥰🥰🥰это невозможно красиво😍», – один из комментариев подчеркивает насколько красота Марии влияет на её аудиторию.
Мария Гуревич сейчас отдыхает во Франции, посещая такие курортные города как Ницца, Канны и Кап д'Антиб.
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