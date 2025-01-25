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25 января 2025, 22:38 | Обновлено 25 января 2025, 22:39
2155
3

ФОТО.Бывшая Олега Гусева соблазняет своей фигурой. Огненный снимок с отдыха

Мария Гуревич любит зажечь в Instagram

25 января 2025, 22:38 | Обновлено 25 января 2025, 22:39
2155
3
ФОТО.Бывшая Олега Гусева соблазняет своей фигурой. Огненный снимок с отдыха
Instagram. Мария Гуревич

Бывшая жена тренера киевского «Динамо» Олега Гусева, Мария Гуревич, продолжает провоцировать в Instagram.

На днях инфлюенсерка, аудитория которой в IG составляет более 100 тысяч фолловеров, опубликовала интригующее фото с отдыха.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мария поделилась фото в обтягивающем платье с подписью: «Тут могла бы быть реклама ваших полотенец».

«Девушка остановитесь🥰🥰🥰это невозможно красиво😍», – один из комментариев подчеркивает насколько красота Марии влияет на её аудиторию.

Мария Гуревич сейчас отдыхает во Франции, посещая такие курортные города как Ницца, Канны и Кап д'Антиб.

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фото lifestyle Олег Гусев Мария Гусева Динамо Киев девушки
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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roman75zpr
Селфи с унитазом
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turist86
Українську мову не знає? Чи у Франції нею не модно спілкуватись?
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0
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Теннис
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