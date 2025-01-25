Не оправились от поражения. Атлетико дома сыграл вничью с Вильярреалом
Матч закончился со счетом 1:1
25 января состоялся матч 21-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Вильярреалом».
Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
За хозяев забитым голом отметился полузащитник Самуэл Лино. Гости ответили забитым мячом форварда Жерарда Морено.
В предыдущем туре «матрасники» сенсационно уступили «Леганесу» и прервали свою беспроигрышную серию.
В турнирной таблице «Атлетико», имея в своем активе 45 очков, занимает второе место. «Вильярреал» набрал 34 пункта и занимает пятую позицию.
Ла Лига. 21-й тур. 25 января
Атлетико – Вильярреал – 1:1
Голы: Лино, 56 – Морено, 29
Севилья – Эспаньол – 1:1
Голы: Баде, 61 – Кумбулла, 15
Мальорка – Бетис – 0:1
Гол: Бакамбу, 90+6
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