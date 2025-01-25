Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не оправились от поражения. Атлетико дома сыграл вничью с Вильярреалом
Чемпионат Испании
Севилья
25.01.2025 19:30 – FT 1 : 1
Эспаньол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 января 2025, 21:56 |
46
0

Не оправились от поражения. Атлетико дома сыграл вничью с Вильярреалом

Матч закончился со счетом 1:1

25 января 2025, 21:56 |
46
0
Не оправились от поражения. Атлетико дома сыграл вничью с Вильярреалом
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января состоялся матч 21-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Вильярреалом».

Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

За хозяев забитым голом отметился полузащитник Самуэл Лино. Гости ответили забитым мячом форварда Жерарда Морено.

В предыдущем туре «матрасники» сенсационно уступили «Леганесу» и прервали свою беспроигрышную серию.

В турнирной таблице «Атлетико», имея в своем активе 45 очков, занимает второе место. «Вильярреал» набрал 34 пункта и занимает пятую позицию.

Ла Лига. 21-й тур. 25 января

Атлетико – Вильярреал – 1:1

Голы: Лино, 56 – Морено, 29

Севилья – Эспаньол – 1:1

Голы: Баде, 61 – Кумбулла, 15

Мальорка – Бетис – 0:1

Гол: Бакамбу, 90+6

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ФОТО. У звезды Реала новая девушка. Она – американская модель
Есть ли Лунин? Известны стартовые составы на матч Вальядолид – Реал
На годы вперед. Суперзвезда Барселоны достиг договоренности о контракте
Атлетико Мадрид Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Севилья Эспаньол Бетис Мальорка
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Футбол | 25 января 2025, 12:03 13
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ

По информации Игоря Бурбаса глава УАФ получает 50 тысяч долларов в месяц

Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Футбол | 25 января 2025, 03:07 1
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере

Именитый уругвайский нападающий выделил Тиаго Силву и Серхио Рамоса

Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Теннис | 25.01.2025, 12:50
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Невероятный Борнмут с Забарным остановили лесников. Арсенал одолел волков
Футбол | 25.01.2025, 19:04
Невероятный Борнмут с Забарным остановили лесников. Арсенал одолел волков
Невероятный Борнмут с Забарным остановили лесников. Арсенал одолел волков
«Для меня это удар». Как Луческу неуважительно обошелся с легендой Динамо
Футбол | 25.01.2025, 21:49
«Для меня это удар». Как Луческу неуважительно обошелся с легендой Динамо
«Для меня это удар». Как Луческу неуважительно обошелся с легендой Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
25.01.2025, 08:39
Футбол
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
24.01.2025, 08:28
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
24.01.2025, 19:10
Бокс
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
24.01.2025, 09:07 11
Футбол
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
25.01.2025, 09:02
Футбол
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 334
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
25.01.2025, 14:21 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем