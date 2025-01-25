Не оправились от поражения. Атлетико дома сыграл вничью с Вильярреалом

25 января состоялся матч 21-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Вильярреалом».

Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

За хозяев забитым голом отметился полузащитник Самуэл Лино. Гости ответили забитым мячом форварда Жерарда Морено.

В предыдущем туре «матрасники» сенсационно уступили «Леганесу» и прервали свою беспроигрышную серию.

В турнирной таблице «Атлетико», имея в своем активе 45 очков, занимает второе место. «Вильярреал» набрал 34 пункта и занимает пятую позицию.

Ла Лига. 21-й тур. 25 января

Атлетико – Вильярреал – 1:1

Голы: Лино, 56 – Морено, 29

Севилья – Эспаньол – 1:1

Голы: Баде, 61 – Кумбулла, 15

Мальорка – Бетис – 0:1

Гол: Бакамбу, 90+6

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine