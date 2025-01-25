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25 января 2025, 21:30 | Обновлено 25 января 2025, 21:32
1431
3

ФОТО. У звезды Реала новая девушка. Она – американская модель

Джуд Беллингем встречается с самой настоящей красавицей

25 января 2025, 21:30 | Обновлено 25 января 2025, 21:32
1431
3
ФОТО. У звезды Реала новая девушка. Она – американская модель
Instagram. Джуд Беллингем и Эшлин Кастро

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем засветил свою новую девушку.

Новую потенциальную пару уже засняли мадридские папарацци.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Имя красавицы – Эшлин Кастро и она – американская модель. На Instagram девушки подписано 172 тысячи фолловеров.

О том, что между Джудом и Эшлин все серьезно, свидетельствует тот факт, что девушка сидела в отдельной ложе на «Сантьяго Бернабеу» вместе с родителями футболиста.

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фото lifestyle Джуд Беллингем девушки Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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ничего такая шоколадка 
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Viktor Shuper
типова жінка/дівчина футболіста 
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