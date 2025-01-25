ФОТО. У звезды Реала новая девушка. Она – американская модель

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем засветил свою новую девушку.

Новую потенциальную пару уже засняли мадридские папарацци.

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Имя красавицы – Эшлин Кастро и она – американская модель. На Instagram девушки подписано 172 тысячи фолловеров.

О том, что между Джудом и Эшлин все серьезно, свидетельствует тот факт, что девушка сидела в отдельной ложе на «Сантьяго Бернабеу» вместе с родителями футболиста.