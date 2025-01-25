ФОТО. У звезды Реала новая девушка. Она – американская модель
Джуд Беллингем встречается с самой настоящей красавицей
Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем засветил свою новую девушку.
Новую потенциальную пару уже засняли мадридские папарацци.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Имя красавицы – Эшлин Кастро и она – американская модель. На Instagram девушки подписано 172 тысячи фолловеров.
О том, что между Джудом и Эшлин все серьезно, свидетельствует тот факт, что девушка сидела в отдельной ложе на «Сантьяго Бернабеу» вместе с родителями футболиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По информации Игоря Бурбаса глава УАФ получает 50 тысяч долларов в месяц
25 января Мэдисон стала чемпионкой австралийского мейджора, одолев первую ракетку мира