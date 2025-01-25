В субботу, 25 января, проходит матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад».

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До начала матча в активе «Челси» 40 очков в АПЛ, а у «Ман Сити» – 38 баллов.

На 68-й минуте хозяева матча вышли вперед. Счет 2:1 в поединке сделал звездный голеадор Эрлинг Холанд.

ВИДЕО. Горожане уже впереди! Холанд забил второй гол в ворота Челси