Англия25 января 2025, 21:03 |
300
0
ВИДЕО. Горожане уже впереди! Холанд забил второй гол в ворота Челси
На 68-й минуте норвежец вывел «горожан» вперед
25 января 2025, 21:03 |
300
0
В субботу, 25 января, проходит матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Челси».
Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
До начала матча в активе «Челси» 40 очков в АПЛ, а у «Ман Сити» – 38 баллов.
На 68-й минуте хозяева матча вышли вперед. Счет 2:1 в поединке сделал звездный голеадор Эрлинг Холанд.
ВИДЕО. Горожане уже впереди! Холанд забил второй гол в ворота Челси
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 января 2025, 09:02 0
Родриго должен стать преемником Мохамеда Салаха в английском клубе
Футбол | 25 января 2025, 19:04 23
Состоялось три поединка в английском чемпионате
Футбол | 25.01.2025, 21:30
Теннис | 25.01.2025, 12:50
Футбол | 25.01.2025, 08:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.01.2025, 09:07 11
24.01.2025, 19:10
25.01.2025, 07:53 1
24.01.2025, 09:03 5
25.01.2025, 14:21 9
24.01.2025, 09:45
Теннис
24.01.2025, 06:23 15