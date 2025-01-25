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  4. ВИДЕО. Горожане уже впереди! Холанд забил второй гол в ворота Челси
Англия
25 января 2025, 21:03 |
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ВИДЕО. Горожане уже впереди! Холанд забил второй гол в ворота Челси

На 68-й минуте норвежец вывел «горожан» вперед

25 января 2025, 21:03 |
300
0
ВИДЕО. Горожане уже впереди! Холанд забил второй гол в ворота Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В субботу, 25 января, проходит матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

До начала матча в активе «Челси» 40 очков в АПЛ, а у «Ман Сити» – 38 баллов.

На 68-й минуте хозяева матча вышли вперед. Счет 2:1 в поединке сделал звездный голеадор Эрлинг Холанд.

ВИДЕО. Горожане уже впереди! Холанд забил второй гол в ворота Челси

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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