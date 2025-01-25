Англия25 января 2025, 20:20 | Обновлено 25 января 2025, 20:21
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ВИДЕО. Манчестер Сити забил Челси гол в раздевалку и сравнял счет
На 42-й минуте отличился Йошко Гвардиол
25 января 2025, 20:20 | Обновлено 25 января 2025, 20:21
807
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В субботу, 25 января, проходит матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Челси».
Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
До начала матча в активе «Челси» 40 очков в АПЛ, а у «Ман Сити» – 38 баллов.
На 42-й минуте отличился защитник «горожан» Йошко Гвардиол. Команды ушли на перерыв при счете 1:1.
ВИДЕО. Манчестер Сити забил Челси гол в раздевалку и сравнял счет
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