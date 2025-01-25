Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Манчестер Сити забил Челси гол в раздевалку и сравнял счет
Англия
25 января 2025, 20:20 | Обновлено 25 января 2025, 20:21
807
0

ВИДЕО. Манчестер Сити забил Челси гол в раздевалку и сравнял счет

На 42-й минуте отличился Йошко Гвардиол

25 января 2025, 20:20 | Обновлено 25 января 2025, 20:21
807
0
ВИДЕО. Манчестер Сити забил Челси гол в раздевалку и сравнял счет
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

В субботу, 25 января, проходит матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

До начала матча в активе «Челси» 40 очков в АПЛ, а у «Ман Сити» – 38 баллов.

На 42-й минуте отличился защитник «горожан» Йошко Гвардиол. Команды ушли на перерыв при счете 1:1.

ВИДЕО. Манчестер Сити забил Челси гол в раздевалку и сравнял счет

По теме:
Эдерсон – голкипер с наибольшим количеством ассистов в истории АПЛ
Ван Дейк провел 300-й матч за Ливерпуль во всех соревнованиях
ВИДЕО. Все решено? Манчестер Сити в третий раз забил Челси на Этихаде
Йошко Гвардиол чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Челси видео голов и обзор Манчестер Сити - Челси
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга
Бокс | 25 января 2025, 18:48 15
Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга
Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга

Александр Поветкин попался на употреблении запрещенных препаратов

«Для меня это удар». Как Луческу неуважительно обошелся с легендой Динамо
Футбол | 25 января 2025, 21:49 0
«Для меня это удар». Как Луческу неуважительно обошелся с легендой Динамо
«Для меня это удар». Как Луческу неуважительно обошелся с легендой Динамо

Алексей Михайличенко вспомнил встречу Луческу с Владимиром Бессоновым

Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Теннис | 25.01.2025, 14:21
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Футбол | 25.01.2025, 07:53
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Футбол | 25.01.2025, 09:02
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
24.01.2025, 18:57 1
Футбол
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
24.01.2025, 09:45
Теннис
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
24.01.2025, 09:07 11
Футбол
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
24.01.2025, 03:18
Футбол
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
24.01.2025, 20:40
Бокс
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем