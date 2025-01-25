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25 января 2025, 19:57 | Обновлено 25 января 2025, 19:59
1422
3

Зубкова удалила все фото с Александром. Футболист ответил тем же

И снова развод в «шахтерской» семье

25 января 2025, 19:57 | Обновлено 25 января 2025, 19:59
1422
3
Зубкова удалила все фото с Александром. Футболист ответил тем же
Instagram. Анна и Александр Зубковы

Анна Зубкова удалила все общие фотографии с Александром Зубковым со своего аккаунта в Instagram.

Вингер «Шахтера» ответил тем же, оставив только публикации с дочерью Софией.

Напомним, что недавно пара публиковала фото совместного празднования Нового года.

Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова, Анна Зубкова, шокировала всех заявлением о разводе, текст которого она опубликовала в сторис Instagram.

Пара состояла в брак с октября 2019 года.

В январе 2021 года на свет появилась дочь София.

В апреле 2024 года Анна уличила Александра в измене, поделившись скриншотами переписки футболиста с некоей девушкой.

Также Зубкова обнаружила, что муж очень часто вбивал в поиск запрос на эскорт-услуги.

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фото Александр Зубков Анна Зубкова lifestyle Шахтер Донецк
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Андрій Заліщук
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+2
Saar
пох...й
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+1
Перший Серед Рівних
я ж казав шо вона моєю буде
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-1
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