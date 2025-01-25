Зубкова удалила все фото с Александром. Футболист ответил тем же

Анна Зубкова удалила все общие фотографии с Александром Зубковым со своего аккаунта в Instagram.

Вингер «Шахтера» ответил тем же, оставив только публикации с дочерью Софией.

Напомним, что недавно пара публиковала фото совместного празднования Нового года.

Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова, Анна Зубкова, шокировала всех заявлением о разводе, текст которого она опубликовала в сторис Instagram.

Пара состояла в брак с октября 2019 года.

В январе 2021 года на свет появилась дочь София.

В апреле 2024 года Анна уличила Александра в измене, поделившись скриншотами переписки футболиста с некоей девушкой.

Также Зубкова обнаружила, что муж очень часто вбивал в поиск запрос на эскорт-услуги.