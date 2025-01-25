Зубкова удалила все фото с Александром. Футболист ответил тем же
И снова развод в «шахтерской» семье
Анна Зубкова удалила все общие фотографии с Александром Зубковым со своего аккаунта в Instagram.
Вингер «Шахтера» ответил тем же, оставив только публикации с дочерью Софией.
Напомним, что недавно пара публиковала фото совместного празднования Нового года.
Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова, Анна Зубкова, шокировала всех заявлением о разводе, текст которого она опубликовала в сторис Instagram.
Пара состояла в брак с октября 2019 года.
В январе 2021 года на свет появилась дочь София.
В апреле 2024 года Анна уличила Александра в измене, поделившись скриншотами переписки футболиста с некоей девушкой.
Также Зубкова обнаружила, что муж очень часто вбивал в поиск запрос на эскорт-услуги.
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