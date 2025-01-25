Англия25 января 2025, 19:43 | Обновлено 25 января 2025, 20:04
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ВИДЕО. Горячее начало топ-матча АПЛ. Челси быстро забил Манчестер Сити
«Челси» вывел вперед Нони Мадуэке
25 января 2025, 19:43 | Обновлено 25 января 2025, 20:04
1601
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В субботу, 25 января, проходит матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Челси».
Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад».
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До начала матча в активе «Челси» 40 очков в АПЛ, а у «Ман Сити» – 38 баллов.
Уже на 3-й минуте матча гости вышли вперед. Голом отметился английский вингер Нони Мадуэке.
ВИДЕО. Горячее начало топ-матча АПЛ. Челси быстро забил Манчестер Сити
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