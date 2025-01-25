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Англия
25 января 2025, 19:43 | Обновлено 25 января 2025, 20:04
1601
0

ВИДЕО. Горячее начало топ-матча АПЛ. Челси быстро забил Манчестер Сити

«Челси» вывел вперед Нони Мадуэке

25 января 2025, 19:43 | Обновлено 25 января 2025, 20:04
1601
0
ВИДЕО. Горячее начало топ-матча АПЛ. Челси быстро забил Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 января, проходит матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

До начала матча в активе «Челси» 40 очков в АПЛ, а у «Ман Сити» – 38 баллов.

Уже на 3-й минуте матча гости вышли вперед. Голом отметился английский вингер Нони Мадуэке.

ВИДЕО. Горячее начало топ-матча АПЛ. Челси быстро забил Манчестер Сити

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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