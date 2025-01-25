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Англия
25 января 2025, 18:24 |
541
0

Центральный матч тура. Известны стартовые составы на игру Ман Сити – Челси

Поединок начнется в 19:30

25 января 2025, 18:24 |
541
0
Центральный матч тура. Известны стартовые составы на игру Ман Сити – Челси
Колаж Sport.ua

В субботу, 25 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на поединок.

В турнирной таблице «Манчестер Сити», имея в своем активе 38 очков, занимает седьмое место. «Челси» набрал 40 пунктов и занимает пятую позицию.

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

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Манчестер Сити Челси Манчестер Сити - Челси стартовые составы
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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