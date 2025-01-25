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25 января 2025, 18:19 | Обновлено 25 января 2025, 18:20
1318
0

ФОТО. Бывший тренер Довбика стал владельцем футбольного клуба

Даниэле Де Росси впечатлил новостью

25 января 2025, 18:19 | Обновлено 25 января 2025, 18:20
1318
0
ФОТО. Бывший тренер Довбика стал владельцем футбольного клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Бывший тренер «Ромы» Даниэле Де Росси объявил о том, что он стал владельцем футбольного клуба «Остиямаре».

Клуб играет в Серии D, группа Е. Максимальное достижение этого клуба – подъем до уровня Серии С.

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«Моей целью является построение крепкого, прозрачного и инновационного клуба. Мы хотим сделать эту команду местом, которое объединяет людей и приближает семьи к своей родной территории, чтобы люди гордились тем, что представляют Остиямаре на поле и за его пределами. Сегодня начинается новый этап. Вместе мы можем написать историю, которой будем гордиться», – написал Даниэле Де Росси в Instagram.

Напомним, что именно Даниєле Де Росси был инициатором трансфера Артема Довбика в «Рому», но в начале сезона был уволен за неудовлетворительные результаты.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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