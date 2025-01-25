ФОТО. Бывший тренер Довбика стал владельцем футбольного клуба
Даниэле Де Росси впечатлил новостью
Бывший тренер «Ромы» Даниэле Де Росси объявил о том, что он стал владельцем футбольного клуба «Остиямаре».
Клуб играет в Серии D, группа Е. Максимальное достижение этого клуба – подъем до уровня Серии С.
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«Моей целью является построение крепкого, прозрачного и инновационного клуба. Мы хотим сделать эту команду местом, которое объединяет людей и приближает семьи к своей родной территории, чтобы люди гордились тем, что представляют Остиямаре на поле и за его пределами. Сегодня начинается новый этап. Вместе мы можем написать историю, которой будем гордиться», – написал Даниэле Де Росси в Instagram.
Напомним, что именно Даниєле Де Росси был инициатором трансфера Артема Довбика в «Рому», но в начале сезона был уволен за неудовлетворительные результаты.
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