ФОТО. Бывший тренер Довбика стал владельцем футбольного клуба

Бывший тренер «Ромы» Даниэле Де Росси объявил о том, что он стал владельцем футбольного клуба «Остиямаре».

Клуб играет в Серии D, группа Е. Максимальное достижение этого клуба – подъем до уровня Серии С.

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«Моей целью является построение крепкого, прозрачного и инновационного клуба. Мы хотим сделать эту команду местом, которое объединяет людей и приближает семьи к своей родной территории, чтобы люди гордились тем, что представляют Остиямаре на поле и за его пределами. Сегодня начинается новый этап. Вместе мы можем написать историю, которой будем гордиться», – написал Даниэле Де Росси в Instagram.

Напомним, что именно Даниєле Де Росси был инициатором трансфера Артема Довбика в «Рому», но в начале сезона был уволен за неудовлетворительные результаты.