Вечером 25 января в 19:30 проходит трансляция из тренировочного лагеря Динамо Киев в Турции.

В прямом эфире читатели узнают главные новости из клуба, а также пообщаются с футболистом команды.

Смотрите стрим с хавбеком киевской команды Валентином Рубчинским.

Стрим из лагеря Динамо. Рубчинский в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE