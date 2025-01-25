Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стрим из лагеря Динамо. Рубчинский в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 17:38 | Обновлено 25 января 2025, 18:02
207
0

Стрим из лагеря Динамо. Рубчинский в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE

Хавбек киевской команды 25 января в 19:30 отвечает на актуальные вопросы

25 января 2025, 17:38 | Обновлено 25 января 2025, 18:02
207
0
Стрим из лагеря Динамо. Рубчинский в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 25 января в 19:30 проходит трансляция из тренировочного лагеря Динамо Киев в Турции.

В прямом эфире читатели узнают главные новости из клуба, а также пообщаются с футболистом команды.

Смотрите стрим с хавбеком киевской команды Валентином Рубчинским.

Стрим из лагеря Динамо. Рубчинский в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE

По теме:
Поражение в Испании. ЛНЗ на сборах проиграл Пардубице
Визит Реброва не вдохновил. Колос проиграл клубу из Косово
ЛНЗ – Пардубице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Валентин Рубчинский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Центральный матч тура. Известны стартовые составы на игру Ман Сити – Челси
Футбол | 25 января 2025, 18:24 0
Центральный матч тура. Известны стартовые составы на игру Ман Сити – Челси
Центральный матч тура. Известны стартовые составы на игру Ман Сити – Челси

Поединок начнется в 19:30

Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Футбол | 25 января 2025, 09:02 0
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода

Родриго должен стать преемником Мохамеда Салаха в английском клубе

Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 10 км у мужчин
Биатлон | 24.01.2025, 20:23
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 10 км у мужчин
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 10 км у мужчин
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
Бокс | 24.01.2025, 19:10
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана
Футбол | 25.01.2025, 14:36
Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана
Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
24.01.2025, 09:07 11
Футбол
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
24.01.2025, 20:40
Бокс
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
24.01.2025, 18:57 1
Футбол
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
24.01.2025, 09:45
Теннис
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 12
Футбол
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
24.01.2025, 08:28
Теннис
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем