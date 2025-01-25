Украина. Премьер лига25 января 2025, 17:38 | Обновлено 25 января 2025, 18:02
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Стрим из лагеря Динамо. Рубчинский в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE
Хавбек киевской команды 25 января в 19:30 отвечает на актуальные вопросы
25 января 2025, 17:38 | Обновлено 25 января 2025, 18:02
207
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Вечером 25 января в 19:30 проходит трансляция из тренировочного лагеря Динамо Киев в Турции.
В прямом эфире читатели узнают главные новости из клуба, а также пообщаются с футболистом команды.
Смотрите стрим с хавбеком киевской команды Валентином Рубчинским.
Стрим из лагеря Динамо. Рубчинский в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE
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