Догнал Холанда. Форвард Ньюкасла оформил дубль за 4 минуты

Форвард Ньюкасла Александер Исак в матче АПЛ против Саутгемптона забил два гола за четыре минуты, добравшись до показателя в 17 голов в сезоне чемпионата Англии.

Шведский игрок, забивая в десяти из последних девяти встречах, догнал в гонке бомбардиров Эрлинга Холанда.

Однако их все еще опережает Мохамед Салах из Ливерпуля, у которого 19 точных ударов в нынешнем чемпионате. При этом у Салаха 5 голов с пенальти, тогда как Холанд и Исак забивали с точки по одному разу.