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  4. Догнал Холанда. Форвард Ньюкасла оформил дубль за 4 минуты
Англия
25 января 2025, 17:44 | Обновлено 25 января 2025, 18:57
1058
0

Догнал Холанда. Форвард Ньюкасла оформил дубль за 4 минуты

Исак оформил 17 голов в сезоне

25 января 2025, 17:44 | Обновлено 25 января 2025, 18:57
1058
0
Догнал Холанда. Форвард Ньюкасла оформил дубль за 4 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Форвард Ньюкасла Александер Исак в матче АПЛ против Саутгемптона забил два гола за четыре минуты, добравшись до показателя в 17 голов в сезоне чемпионата Англии.

Шведский игрок, забивая в десяти из последних девяти встречах, догнал в гонке бомбардиров Эрлинга Холанда.

Однако их все еще опережает Мохамед Салах из Ливерпуля, у которого 19 точных ударов в нынешнем чемпионате. При этом у Салаха 5 голов с пенальти, тогда как Холанд и Исак забивали с точки по одному разу.

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Александер Исак Ньюкасл Эрлинг Холанд Мохамед Салах Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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