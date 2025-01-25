Англия25 января 2025, 17:44 | Обновлено 25 января 2025, 18:57
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Догнал Холанда. Форвард Ньюкасла оформил дубль за 4 минуты
Исак оформил 17 голов в сезоне
25 января 2025, 17:44 | Обновлено 25 января 2025, 18:57
1058
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Форвард Ньюкасла Александер Исак в матче АПЛ против Саутгемптона забил два гола за четыре минуты, добравшись до показателя в 17 голов в сезоне чемпионата Англии.
Шведский игрок, забивая в десяти из последних девяти встречах, догнал в гонке бомбардиров Эрлинга Холанда.
Однако их все еще опережает Мохамед Салах из Ливерпуля, у которого 19 точных ударов в нынешнем чемпионате. При этом у Салаха 5 голов с пенальти, тогда как Холанд и Исак забивали с точки по одному разу.
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