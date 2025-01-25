Подбирается к лидерам. Форвард Борнмута забил 6 голов в четырех матчах

На старте матча АПЛ против Ноттингем Форест отличился форвард Борнмута Джастин Клюйверт, который нанес классный дальний удар и сделал счет 1:0.

Клюйверт оформил 11 гол в нынешнем сезоне и шестой мяч за последние четыре встречи. Любопытно, что для Джастина это только второй гол в домашних встречах нынешнего сезона.

Команда Илья Забарного находится на серии из 11 матчей без поражений во всех турнирах.