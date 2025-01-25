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  4. Подбирается к лидерам. Форвард Борнмута забил 6 голов в четырех матчах
Англия
25 января 2025, 17:16 | Обновлено 25 января 2025, 17:22
133
0

Подбирается к лидерам. Форвард Борнмута забил 6 голов в четырех матчах

Клюйверт забил в ворота Ноттингема

25 января 2025, 17:16 | Обновлено 25 января 2025, 17:22
133
0
Подбирается к лидерам. Форвард Борнмута забил 6 голов в четырех матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Клюйверт

На старте матча АПЛ против Ноттингем Форест отличился форвард Борнмута Джастин Клюйверт, который нанес классный дальний удар и сделал счет 1:0.

Клюйверт оформил 11 гол в нынешнем сезоне и шестой мяч за последние четыре встречи. Любопытно, что для Джастина это только второй гол в домашних встречах нынешнего сезона.

Команда Илья Забарного находится на серии из 11 матчей без поражений во всех турнирах.

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Джастин Клюйверт Борнмут Илья Забарный Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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