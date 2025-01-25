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Англия
25 января 2025, 16:00 | Обновлено 25 января 2025, 16:20
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0

Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч Вулверхэмптон – Арсенал

Матч 23-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 17:00 по киевскому времени

25 января 2025, 16:00 | Обновлено 25 января 2025, 16:20
620
0
Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч Вулверхэмптон – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 25 января, пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом».

Встречу примет Молинью в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд огласили стартовые составы. Украинский защитник гостей Александр Зинченко начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Вулверхэмптон» – «Арсенал»:

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Арсенал Александр Зинченко стартовые составы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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