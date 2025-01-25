Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч Вулверхэмптон – Арсенал

В субботу, 25 января, пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом».

Встречу примет Молинью в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры команд огласили стартовые составы. Украинский защитник гостей Александр Зинченко начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Вулверхэмптон» – «Арсенал»: