Раздражает руководство. Футболист Барселоны решил остаться в клубе

Футболист испанской «Барселоны» Ансу Фати не собирается покидать клуб и планирует бороться за место в стартовом составе.

Сообщается, что руководство каталонского клуба разгневано из-за позиции игрока, ведь Фати не входит в долгосрочные планы тренерского штаба.

«Некоторые считали, что сезон 2024/25 станет сезоном возвращения Ансу Фати. Вернувшись после аренды из «Брайтона», испанский нападающий даже произвел впечатление на Флика и команду во время первых тренировок межсезонья. Но очень быстро 10-й номер столкнулся с проблемами: неоднократные травмы, слишком большая конкуренция и, прежде всего, довольно посредственная игра, когда немецкий тренер дал ему шанс.

Ханс-Дитер Флик был с ним очень откровенен. Он уже сказал ему в частном порядке, что Ансу не входит в его планы на вторую часть сезона, и даже подтвердил это публично на пресс-конференции. Ситуация, которая раздражает каталонцев», – сообщает источник.

В этом сезоне Фати провел всего четыре матча в испанской Ла Лиге и не сумел отметиться результативными действиями.