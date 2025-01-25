Украинский защитник перебрался в чемпионат Азербайджана

Украинский центральный защитник Владислав Веремеев перебрался в чемпионат Азербайджана – договорился о сотрудничестве с ФК «Шамахы».

Футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента. Стороны подписали контракт до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне Веремеев выступал в чемпионате Латвии за «Елгаву». Провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.

Защитник ранее играл в Словакии и Эстонии, а также имеет опыт выступлений за украинские клубы – «Скорук», «Сумы», «Зирка», «Черноморец», «Днепр» U-19.

Азербайджанский клуб «Шамахы» играет в элитном дивизионе и занимает восьмое место среди десяти команд (17 баллов).