Украинский защитник перебрался в чемпионат Азербайджана
Владислав Веремеев будет выступать за ФК «Шамахи»
Украинский центральный защитник Владислав Веремеев перебрался в чемпионат Азербайджана – договорился о сотрудничестве с ФК «Шамахы».
Футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента. Стороны подписали контракт до 30 июня 2026 года.
В этом сезоне Веремеев выступал в чемпионате Латвии за «Елгаву». Провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
Защитник ранее играл в Словакии и Эстонии, а также имеет опыт выступлений за украинские клубы – «Скорук», «Сумы», «Зирка», «Черноморец», «Днепр» U-19.
Азербайджанский клуб «Шамахы» играет в элитном дивизионе и занимает восьмое место среди десяти команд (17 баллов).
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