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25 января 2025, 14:51 |
513
1

Украинский защитник перебрался в чемпионат Азербайджана

Владислав Веремеев будет выступать за ФК «Шамахи»

25 января 2025, 14:51 |
513
1
Украинский защитник перебрался в чемпионат Азербайджана
ФК Елгава. Владислав Веремеев

Украинский центральный защитник Владислав Веремеев перебрался в чемпионат Азербайджана – договорился о сотрудничестве с ФК «Шамахы».

Футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента. Стороны подписали контракт до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне Веремеев выступал в чемпионате Латвии за «Елгаву». Провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.

Защитник ранее играл в Словакии и Эстонии, а также имеет опыт выступлений за украинские клубы – «Скорук», «Сумы», «Зирка», «Черноморец», «Днепр» U-19.

Азербайджанский клуб «Шамахы» играет в элитном дивизионе и занимает восьмое место среди десяти команд (17 баллов).

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Микола Титюк Источник: Legioners.ua
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Gargantua81
мы все внимательно следили за его успехами в ФК Скорук...  опустела без тебя земля...
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