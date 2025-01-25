ФОТО. Невероятная! Как выглядит жена Серхио Рамоса в 46 лет
Пилар Рубио выглядит абсолютно феноменально
Жена легенды мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса, Пилар Рубио, продолжает впечатлять своей красотой.
Популярной испанской телеведущей и инфлюенсерке уже 46 лет, но, кажется, что она – не стареет.
Секрет красавицы – в дисциплине и регулярных занятиях спортом: режим помогает ей держать все процессы на контроле.
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Подписчики восторгаются красотой избранницы Рамоса и щедро раздают ей комментарии под публикациями:
«Ты много работаешь над собой, чтобы быть такой ❤️», «Невероятная Пилар 😘», «Прекрасная королева» и так далее.
Пилар Рубио вместе с Серхио Рамосом с 2012 года, пара воспитывает четверых детей.
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