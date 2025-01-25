Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер показал лучшую игру в этой Лиге чемпионов»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал результаты «Динамо» и «Шахтера» в еврокубках.

– Сергей Николаевич, как оцените матч «Динамо» с «Галатасараем». Оправдали ожидания киевляне?

– Динамовцы, конечно, оправдали ожидания. Послушайте, игра складывалась так, что киевская команда дважды по ходу встречи в два мяча проигрывала. «Динамо» за один матч забило больше, чем за шесть предыдущих поединков. Молодцы киевляне. Шовковский, кстати, сделал очень удачные замены. С выходом на поле Ярмоленко и Пихаленка игра в исполнении «бело-синих» совершенной другой стала. В первом тайме у «Динамо» не очень все получалось. Кроме гола Ваната в атаке толком ничего не получалось сделать. А во втором тайме киевляне два мяча забили. Ярмоленко дубль оформил! Хотя видно, что Андрею тяжело, все-таки он после травмы. Но молодцы динамовцы, что на таком характере вырвали ничью в Стамбуле. А при удачном стечении обстоятельств киевляне могли и вовсе победить в этой встрече. Минусом была игра центральных защитников. На втором этаже полностью хозяйничал Осимхен. «Галатасараю» удалось создать все-таки много моментов у ворот динамовцев.

– А следующий соперник «Динамо» «РФШ» выиграл у «Аякса».

– Да, они обыграли «Аякс». Посмотрите в целом их результаты в Лиге Европы. У латвийской команды результаты даже получше, чем у «Динамо». У них 5 очков, а у киевлян – 1 балл. С точки зрения положения в турнирной таблице, как мы можем недооценивать этого соперника? Кто-то может с недооценкой высказываться об «РФШ». Ну, вот, пожалуйста, посмотрите, сколько у прибалтов очков. И «Аякс» это не такой и простой соперник. Их непросто было обыграть. «Аякс» сейчас на втором месте идет в Эредивизи. Амстердамцы с «ПСВ» борются за первое место в чемпионате Нидерландов. В этом году «Аякс» борется за чемпионство, а «РФШ» их обыграл. Поэтому непросто будет «Динамо». Многие думают, что в заключительном туре динамовцы точно выиграют. Конечно, мы будем надеяться, что киевская команда все-таки победит в этой встрече, хотя непросто будет подопечным Шовковского.

– Что скажете по поводу поединка «Шахтера» с «Брестом», который дончане выиграли со счетом 2:0?

– Я, честно говоря, думал, что для «Шахтера» игра будет сложнее складываться. Но в поединке с «Брестом» «Шахтер» показал лучшую игру в этой Лиге чемпионов. Тренер и состав совершенно другой уже выставил на этот поединок с французами. Бондаренко и Конопля не вышли на поле с первых минут. Их выпустили на поле во втором тайме уже. В старте вышло много иностранцев. Пушич сделал так, как раньше было. Сзади наши отобьются, а впереди иностранцы что-то придумают. Но дончане ничего не позволили сделать «Бресту». Очень здорово выглядели Судаков и Кевин.

– Судаков, который вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов, и вовсе покуражился, исполнив пенальти паненкой!

– Но он забил. Гол не пахнет. Не важно, как он забил! Это он так пробил от уверенности. Мне понравилось, как Судаков вел игру, как он отдал передачу на Азарова, который пенальти заработал. Георгий очень здорово прочитал тот эпизод. Во втором тайме он классно бил по воротам. Судаков начинает возвращать себе форму, в которой мы привыкли его видеть. Очень долго у него затишье было. И теперь он прошел этот этап и опять начал демонстрировать хороший уровень игры.

– В 8-м туре «Шахтеру» предстоит играть с «Боруссией», которая находится в кризисе.

– Я смотрел их матч, когда они проиграли «Айнтрахту». А в проигрышном поединке Лиги чемпионов с «Болоньей» мы видели, как они забили в начале матча с пенальти, а потом, особо не создавая моментов, проиграли поединок. Но вот по матчу дортмундцев с «Айнтрахтом» можно сказать, что было видно, что что-то не то в их игре. И теперь Шахина отправили в отставку. У дортмундской команды будет новый тренер. И здесь интересно, как будет выглядеть «Боруссия». С новым коучем они могут и на эмоциях сыграть.

– Как, например, «Бешикташ» сыграл под руководством Сульшера в первом поединке и разгромил «Атлетик» со счетом 4:1.

– Я смотрел этот матч. Стамбульцы вообще не оставили шансов команде из Бильбао. Вот и вопрос по поводу «Боруссии», какой тренер выведет команду на игру с «Шахтером». Но главное, чтобы «Шахтер» сыграл с таким же настроением. В матче с «Брестом» они бежали вперед с самоотдачей! Очень понравилась игра Марлона Гомеса. Хотя две ошибки Матвиенко могли привести к пропущенным мячам. И матч мог сложиться совершенно по-другому. Это «Брест» простил, поверьте мне. А команды, которые выше уровнем, такие ошибки Матвиенко могут не простить. Но Матвиенко молодец в том плане, что после таких грубых ошибок он собрался и нормально сыграл. По итогу «Шахтер» особо ничего не дал «Бресту» сделать. И Ризнык снова выручал в моментах, когда соперник пытался забить. Понравилась целостность игры «Шахтера». Давно такой целостной игры в их исполнении не было. И вот у них получилось порадовать и игрой, и результатом.