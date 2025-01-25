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25 января 2025, 13:14 |
1668
2

ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста сборной Украины в Париже

Кристина Яремчук рассказывает про свою туристическую поездку в столицу Франции

25 января 2025, 13:14 |
1668
2
ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста сборной Украины в Париже
Instagram. Кристина Яремчук

Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, Кристина Яремчук, охотно делится фотографиями со своего мини-отпуска в Париже.

Одна из самых красивых жен «сборников» показала несколько походов по местным заведениям: например, пассия Яремчука побывала в ресторане итальянской кухни Mamamia Paris и ресторане-ночном клубе Matignon Paris.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кристина Яремчук выгуляла парочку своих новых луков, впечатлив свою аудиторию в Instagram изысканностью и чувством стиля:

«Красавица», «Невероятная», «Львица» – это только несколько комплиментов из тех, что в комментариях у инфлюенсерки.

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фото lifestyle Кристина Яремчук Роман Яремчук
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Перець
І як завжди мій улюблений коментар якось пох
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+2
Spaceman
Краще б вона показала, як працює в Парижі..
Ответить
0
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