ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста сборной Украины в Париже

Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, Кристина Яремчук, охотно делится фотографиями со своего мини-отпуска в Париже.

Одна из самых красивых жен «сборников» показала несколько походов по местным заведениям: например, пассия Яремчука побывала в ресторане итальянской кухни Mamamia Paris и ресторане-ночном клубе Matignon Paris.

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Кристина Яремчук выгуляла парочку своих новых луков, впечатлив свою аудиторию в Instagram изысканностью и чувством стиля:

«Красавица», «Невероятная», «Львица» – это только несколько комплиментов из тех, что в комментариях у инфлюенсерки.