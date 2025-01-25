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  4. Один из лучших на поле. Известна оценка Миколенко за матч с Брайтоном
Англия
25 января 2025, 19:48 |
839
0

Один из лучших на поле. Известна оценка Миколенко за матч с Брайтоном

Виталий Миколенко провел на поле весь матч

25 января 2025, 19:48 |
839
0
Один из лучших на поле. Известна оценка Миколенко за матч с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 25 января, прошел матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Эвертоном».

Встречу принимал Амекс в Брайтоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

«Эвертон» одолел хозяев поля со счетом 1:0.

Украинский защитник гостей поля Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.4 балла из 10 возможных, WhoScored же дал Виталию 7.6 из все тех же 10 возможных баллов. Лучшим игроком матча по версии SofaScore был признан Джарред Брантуэйт с оценкой 7.7, WhoScored выделил Идрисса Гуйе с 7.8.

Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» в гостях победил у «Брайтона».

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Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон Брайтон Брайтон - Эвертон оценки WhoScored SofaScore Идрисса Гуйе Джарред Брантуэйт
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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