Один из лучших на поле. Известна оценка Миколенко за матч с Брайтоном

В субботу, 25 января, прошел матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Эвертоном».

Встречу принимал Амекс в Брайтоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

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«Эвертон» одолел хозяев поля со счетом 1:0.

Украинский защитник гостей поля Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.4 балла из 10 возможных, WhoScored же дал Виталию 7.6 из все тех же 10 возможных баллов. Лучшим игроком матча по версии SofaScore был признан Джарред Брантуэйт с оценкой 7.7, WhoScored выделил Идрисса Гуйе с 7.8.

Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» в гостях победил у «Брайтона».