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25 января 2025, 12:45 |
107
0

Динамо U-19 уступило представителю региональной лиги Германии

«Оптик Ратенов» одолел киевский клуб со счетом 3:2

25 января 2025, 12:45 |
107
0
Динамо U-19 уступило представителю региональной лиги Германии
ФК Динамо U-19

В субботу, 25 января, юношеская команда «Динамо» провела контрольный матч на сборах в Турции. Соперником подопечных Игоря Костюка стал представитель региональной лиги Германии – «Оптик Ратенов».

Динамовцы пропустили первыми на 17-й минуте, когда соперник реализовал выход один на один с вратарем и переиграл Артема Семку ударом из-за пределов штрафной. Отыграться «бело-синие» смогли через 10 минут, когда Давид Белый отправил мяч в верхний угол ворот.

Первый тайм завершился вничью, однако на 52-й минуте соперник снова вышел вперед. После прострела с правого фланга нападающий немецкого клуба переправил мяч в ворота «Динамо». Во второй раз подопечные Игоря Костюка отыгрались на 62-й минуте, когда вышедший на замену Федор Задорожный ударом с линии штрафной площадки попал точно в нижний угол.

Но немецкая команда все же забила победный мяч. На 82-й минуте нападающий «Оптик Ратенов» вышел один на один с вратарем и пробил мимо Максима Роенко, который в перерыве вышел на замену.

В итоге, 2:3 – поражение подопечных Игоря Костюка. Отметим, что сегодня, 25 января, юношеская команда «бело-синих» проведет еще один матч – соперником станет «Уштрия» из Косово.

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Микола Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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