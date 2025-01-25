Англия25 января 2025, 15:47 | Обновлено 25 января 2025, 15:59
38
0
Миколенко на месте. Известны стартовые составы на матч Брайтон – Эвертон
Матч 23-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 17:00 по киевскому времени
25 января 2025, 15:47 | Обновлено 25 января 2025, 15:59
38
0
В субботу, 25 января, пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Эвертоном».
Встречу примет Амекс в Брайтоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры команд огласили стартовые составы. Украинский защитник гостей Виталий Миколенко начнет матч в стартовом составе.
Стартовые составы на матч «Брайтон» – «Эвертон»:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 января 2025, 18:57 1
Наставник «Ромы» остался недоволен поражением в Лиге Европы
Футбол | 25 января 2025, 14:46 0
Ферлан Менди может начать новый сезон в другом клубе
Футбол | 24.01.2025, 19:53
Теннис | 25.01.2025, 08:01
Биатлон | 24.01.2025, 20:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.01.2025, 07:53 1
23.01.2025, 18:55
24.01.2025, 03:18
24.01.2025, 09:07 11
24.01.2025, 07:25 9
23.01.2025, 09:39
23.01.2025, 14:24 5
23.01.2025, 09:56 18