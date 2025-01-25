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Англия
25 января 2025, 15:47 | Обновлено 25 января 2025, 15:59
38
0

Миколенко на месте. Известны стартовые составы на матч Брайтон – Эвертон

Матч 23-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 17:00 по киевскому времени

25 января 2025, 15:47 | Обновлено 25 января 2025, 15:59
38
0
Миколенко на месте. Известны стартовые составы на матч Брайтон – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 25 января, пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Эвертоном».

Встречу примет Амекс в Брайтоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд огласили стартовые составы. Украинский защитник гостей Виталий Миколенко начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Брайтон» – «Эвертон»:

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Брайтон Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Брайтон - Эвертон Виталий Миколенко стартовые составы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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