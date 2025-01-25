Миколенко на месте. Известны стартовые составы на матч Брайтон – Эвертон

В субботу, 25 января, пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Эвертоном».

Встречу примет Амекс в Брайтоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры команд огласили стартовые составы. Украинский защитник гостей Виталий Миколенко начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Брайтон» – «Эвертон»: