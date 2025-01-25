С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Ноттингем Форест

В субботу, 25 января, пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ноттингем Форест».

Встречу примет Дин Корт в Борнмуте. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд огласили стартовые составы. Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Борнмут» – «Ноттингем Форест»: