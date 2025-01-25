Англия25 января 2025, 15:47 |
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С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Ноттингем Форест
Матч 23-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 17:00 по киевскому времени
25 января 2025, 15:47 |
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В субботу, 25 января, пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ноттингем Форест».
Встречу примет Дин Корт в Борнмуте. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры команд огласили стартовые составы. Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный начнет матч в стартовом составе.
Стартовые составы на матч «Борнмут» – «Ноттингем Форест»:
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