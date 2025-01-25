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  4. С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Ноттингем Форест
Англия
25 января 2025, 15:47 |
44
0

С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Ноттингем Форест

Матч 23-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 17:00 по киевскому времени

25 января 2025, 15:47 |
44
0
С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 25 января, пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ноттингем Форест».

Встречу примет Дин Корт в Борнмуте. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд огласили стартовые составы. Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Борнмут» – «Ноттингем Форест»:

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Илья Забарный Борнмут Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу стартовые составы Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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