Эксперт объяснил, кто из форвардов УПЛ может заменить Сикана в Шахтере

Украинский тренер Олег Федорчук рассказал, может ли кто-то из форвардов УПЛ заменить Даниила Сикана в «Шахтере». Эксперт прошелся по некоторым кандидатам.

«Я не вижу, кого бы в Украине мог купить Шахтер, чтобы он действительно усилил команду. Ну вот кого? Филиппова из Александрии? Нет. Твердохлеба из Кривбасса, который только пару сезонов, как играет среди профессионалов, тоже при всем уважении к Егору – тем более он не чистый форвард, а играет в оттяжке.

Ну не в Ингульке же скаутам Шахтера усиление искать. Возможно, было бы целесообразно обратить внимание на Краснопира из Руха, но на днях уже подписал контракт с Карпатами. Но это и не выход. Ни один из перечисленных игроков Шахтера не поможет, потому что на фоне бразильцев будет теряться», – сказал Федорчук.

Ранее сообщалось, что Даниил Сикан провел первую тренировку в новом клубе.