Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт объяснил, кто из форвардов УПЛ может заменить Сикана в Шахтере
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 09:41 | Обновлено 25 января 2025, 09:42
254
0

Эксперт объяснил, кто из форвардов УПЛ может заменить Сикана в Шахтере

Олег Федорчук не видит достойную замену Сикану в УПЛ

25 января 2025, 09:41 | Обновлено 25 января 2025, 09:42
254
0
Эксперт объяснил, кто из форвардов УПЛ может заменить Сикана в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский тренер Олег Федорчук рассказал, может ли кто-то из форвардов УПЛ заменить Даниила Сикана в «Шахтере». Эксперт прошелся по некоторым кандидатам.

«Я не вижу, кого бы в Украине мог купить Шахтер, чтобы он действительно усилил команду. Ну вот кого? Филиппова из Александрии? Нет. Твердохлеба из Кривбасса, который только пару сезонов, как играет среди профессионалов, тоже при всем уважении к Егору – тем более он не чистый форвард, а играет в оттяжке.

Ну не в Ингульке же скаутам Шахтера усиление искать. Возможно, было бы целесообразно обратить внимание на Краснопира из Руха, но на днях уже подписал контракт с Карпатами. Но это и не выход. Ни один из перечисленных игроков Шахтера не поможет, потому что на фоне бразильцев будет теряться», – сказал Федорчук.

Ранее сообщалось, что Даниил Сикан провел первую тренировку в новом клубе.

По теме:
«Ветром сдуло». Легионеры клуба УПЛ испугали потенциального новичка войной
«У меня маленькие дети». Беседин отказался возвращаться в УПЛ из-за войны
ВИДЕО. Драмбаев объяснил, почему перешел в ЛНЗ из Кривбасса
Егор Твердохлеб Игорь Краснопир Украинская Премьер-лига Даниил Сикан Александр Филиппов Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Олег Федорчук
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Борюсь за шанс». Беседин хочет вернуться в сборную Украины
Футбол | 25 января 2025, 08:17 0
«Борюсь за шанс». Беседин хочет вернуться в сборную Украины
«Борюсь за шанс». Беседин хочет вернуться в сборную Украины

Артем заявил, что попасть в национальную команду будет сложно

ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
Бокс | 24 января 2025, 19:10 0
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма

Зрители увидят британское противостояние Конора Бенна и Криса Юбэнка

Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи
Футбол | 24.01.2025, 09:08
Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи
Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Футбол | 24.01.2025, 08:19
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Иноуэ в третий раз защитил статус абсолюта. Кореец Ким был уничтожен
Бокс | 25.01.2025, 07:00
Иноуэ в третий раз защитил статус абсолюта. Кореец Ким был уничтожен
Иноуэ в третий раз защитил статус абсолюта. Кореец Ким был уничтожен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Начиналось красиво. На Australian Open 2025 определена первая финалистка
Начиналось красиво. На Australian Open 2025 определена первая финалистка
23.01.2025, 12:13 3
Теннис
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
24.01.2025, 07:25 9
Теннис
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
24.01.2025, 19:53 15
Футбол
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
23.01.2025, 09:56 18
Футбол
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 12
Футбол
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
23.01.2025, 15:47
Теннис
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
23.01.2025, 09:00
Бокс
На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
23.01.2025, 09:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем