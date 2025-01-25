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  4. «Забьет хет-трик». Реакция фанов на возможный переход Антони в Бетис
Испания
25 января 2025, 03:00 |
51
0

«Забьет хет-трик». Реакция фанов на возможный переход Антони в Бетис

Бетис арендует Антони у Манчестер Юнайтед до конца сезона – Фабрицио Романо

25 января 2025, 03:00 |
51
0
«Забьет хет-трик». Реакция фанов на возможный переход Антони в Бетис
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бетис» достиг договоренности с «Манчестер Юнайтед» о аренде 24-летнего бразильского вингера Антони, сообщает Фабрицио Романо.

Ожидается, что трансфер будет официально завершен в ближайшее время. После оформления документов Антони пройдет медосмотр, и сделка будет завершена. Аренда рассчитана до конца текущего сезона, и «Бетис» не получит права на выкуп. Летом игрок вернется в «Манчестер Юнайтед». При этом «Бетис» возьмет на себя 84% зарплаты игрока.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» надеются, что аренда пойдет на пользу Антони, и когда он вернется, сможет помочь команде.

Darren: «Для Винисиуса, Ямала, Рафиньи и Родриго все кончено».

Durkio: «Надеемся на большее количество голов против «Барселоны».

EliAttipoe: «Нам будет не хватать Антони в футболке «Манчестер Юнайтед».

FloraAcetyra: «Он обязательно забьет хет-трик».

Easecn: «Это хороший ход, за ним определенно стоит следить в Ла Лиге».

Vince: «Будем надеяться, что он проявит весь свой талант в Ла Лиге».

Ace II: «Он вернется. Энтони вернется. Даже как болельщик «Ман Сити», я вижу его настоящее возвращение».

Ayisha: «Будем надеяться, что эта аренда даст ему шанс снова засиять».

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Бетис Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо Антони реакция болельщиков
Люба Рябинина Источник: Фабрицио Романо
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