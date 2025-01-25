Нужно ли время, чтобы освоиться? Фанаты о переходе Кайла Уокера в Милан

24 января «Милан» официально объявил о подписании 34-летнего английского защитника Кайла Уокера на правах аренды из «Манчестер Сити». Аренда действует до конца сезона с возможностью выкупа за 4 миллиона евро.

Уокер, который провел восемь лет в составе «Сити», в этом сезоне сыграл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. «Милан» полностью берет на себя его зарплату. По информации Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость оценивается в 10 миллионов евро. За «россонери» он будет выступать под номером 32.

Фанаты Милана в целом очень рады этому переходу, и считают, что если он проявит себя, то, возможно, его и выкупят, несмотря на возраст.

A B: «Добро пожаловать в «Милан» и самую большую команду Италии».

Nessa: «Кайл Уокер станет лучшим защитником в истории «Милана».

Presidor: «Мне понравилось, насколько Уокер умен, он видел, что «Ман Сити» гибнет на пути, и не захотел в этом участвовать. Теперь будем следить за тем, чтобы Пеп тоже не сбежал».

Lucas Perkild: «Отлично, теперь купите нападающего, который действительно может забивать, и защитника».

Scott: «Милан снова отлично справляется со своими обязанностями».

Azx20A: «Лучший правый защитник в истории».

Leomilan: «Наконец-то достойный правый защитник. Теперь подпишите хорошего нападающего, пожалуйста».

Sagarmishra121: «Как вы думаете, он сразу же начнет действовать или ему понадобится время, чтобы освоиться?».

José Carlos Telles conceição: «Он – игрок, который был суперчемпионом в составе «Манчестер Сити», и я уверен, что он многое добавит к этой миланской команде. Это было отличное приобретение».