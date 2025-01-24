Удаление, нереализованный пенальти. Сент-Трюйден и Антверпен сыграли вничью
Поединок 23-го тура чемпионата Бельгии состоялся 24 января
«Сент-Трюйден» в поединке 23-го тура чемпионата Бельгии сыграл против «Антверпена» – матч закончился со счетом 1:1.
На 10-й минуте Валенсия вывел гостей вперед, однако «Сент-Трюйден» достаточно быстро получил возможность сравнять счет. Ламкель не реализовал пенальти, но сумел отправить мяч в ворота со второй попытки. Во втором тайме зрители голов не увидели. Из интересного – удаление защитника «Антверпена» Ридевальда на последних минутах встречи.
«Сент-Трюйден» продолжает бороться за выживание – 23 балла и 14-е место. «Антверпен» находится на другом полюсе турнирной таблицы – 37 очков и третья позиция.
Чемпионат Бельгии, 23-й тур. 24 января
Сент-Трюйден – Антверпен – 1:1
Голы: Ламкель, 18 – Валенсия, 10
Нереализованный пенальти: Ламкель, 18 (Сент-Трюйден)
Удаление: Ридевальд, 90+1 (Антверпен)
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