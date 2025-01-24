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Турция
24 января 2025, 22:14 | Обновлено 24 января 2025, 22:20
509
0

ВИДЕО. Сикан провел первую тренировку в турецком Трабзонспоре

Украинский форвард начал процесс адаптации в новом клубе

24 января 2025, 22:14 | Обновлено 24 января 2025, 22:20
509
0
ВИДЕО. Сикан провел первую тренировку в турецком Трабзонспоре
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Украинский форвард Даниил Сикан, недавно перешедший из «Шахтера» в турецкий «Трабзонспор», провел первую тренировку и начал процесс адаптации в новом клубе.

На первом занятии нападающего представили команде, после чего он провел полноценную тренировку со своими новыми одноклубниками. В социальных сетях «Трабзонспор» опубликовал видео Сикана во время работы на поле.

Контракт турецкого клуба с 20-летним украинцем заключен до лета 2029 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила примерно 6 млн евро, а годовая зарплата игрока в Турции превышает 1 млн евро.

Сикан стал игроком «Шахтера» в 2019 году и провел за донецкий клуб 116 матчей, в которых забил 31 гол.

В сезоне 2024/2025 «Трабзонспор» занимает 9-е место в турецкой Суперлиге, набрав 25 очков в 19 матчах.

В составе «Трабзонспора» также выступает еще один украинец – защитник Арсений Батагов, недавно отличившийся первым голом за турецкую команду.

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Даниил Сикан Трабзонспор чемпионат Турции по футболу выбор редакции видео тренировка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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