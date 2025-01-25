Будет нормальный календарь. Тренер Жироны оценил выступления в ЛЧ
Команда Мичела пока набрала лишь 3 очка
Тренер Жироны Мичел после поражения от Милана 0:1 в матче основного этапа Лиги чемпионов надеется, что игроки еще порадуют болельщиков в последнем туре, хотя команда потеряла шансы на плей-офф.
«Не думаю, что нужно уже закрывать страницу Лиги чемпионов. У нас остался еще матч с Арсеналом, нужно получить от него удовольствие и порадовать наших болельщиков. После этого мы говорим с игроками о том, что будет дальше».
«Мы вернемся в нормальный календарь, а Ла Лига остается важнейшим для нас турниром. А в Лиге чемпионов в отдельных матчах мы заслуживали большего», – сказал Мичел.
В ЛЧ команда Виктора Цыганкова проиграла шесть матчей и набрала три очка.
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