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24 января 2025, 19:30 |
775
0

Экс-капитан Манчестер Сити предстанет перед судом за избиение жены

Джои Бартону грозит реальный срок заключения

24 января 2025, 19:30 |
775
0
Экс-капитан Манчестер Сити предстанет перед судом за избиение жены
Manchestereveningnews. Джоуї Бартон

42-летний бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон признан виновным в избиении своей жены и будет ожидать заседания суда, который будет выбирать меру наказания экс-футболисту.

По информации издания Manchester Evening News, происшествие случилось в июне 2021 года.

Из материалов дела известно, что Бартон вместе со своей женой распивал алкогольные напитки, после чего между супругами завязалась ссора.

В итоге Джоуи Бартон нанес своей жене несколько ударов по лицу. У нее были диагностированы гематомы и разбитый нос.

На суде бывший футболист отрицал свою причастность к травмам жены, но откуда они появились, объяснить не смог.

Суд признал причастность Бартона к содеянному, и сейчас его ожидает приговор после еще нескольких судебных заседаний.

Джоуи Бартон выступал за «Манчестер Сити» с 2002 по 2007 годы, сыграл за команду 150 матчей и забил 15 мячей.

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Олександр Сільченко Источник: Manchester Evening News
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