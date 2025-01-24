Экс-капитан Манчестер Сити предстанет перед судом за избиение жены

42-летний бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон признан виновным в избиении своей жены и будет ожидать заседания суда, который будет выбирать меру наказания экс-футболисту.

По информации издания Manchester Evening News, происшествие случилось в июне 2021 года.

Из материалов дела известно, что Бартон вместе со своей женой распивал алкогольные напитки, после чего между супругами завязалась ссора.

В итоге Джоуи Бартон нанес своей жене несколько ударов по лицу. У нее были диагностированы гематомы и разбитый нос.

На суде бывший футболист отрицал свою причастность к травмам жены, но откуда они появились, объяснить не смог.

Суд признал причастность Бартона к содеянному, и сейчас его ожидает приговор после еще нескольких судебных заседаний.

Джоуи Бартон выступал за «Манчестер Сити» с 2002 по 2007 годы, сыграл за команду 150 матчей и забил 15 мячей.