Экс-капитан Манчестер Сити предстанет перед судом за избиение жены
Джои Бартону грозит реальный срок заключения
42-летний бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон признан виновным в избиении своей жены и будет ожидать заседания суда, который будет выбирать меру наказания экс-футболисту.
По информации издания Manchester Evening News, происшествие случилось в июне 2021 года.
Из материалов дела известно, что Бартон вместе со своей женой распивал алкогольные напитки, после чего между супругами завязалась ссора.
В итоге Джоуи Бартон нанес своей жене несколько ударов по лицу. У нее были диагностированы гематомы и разбитый нос.
На суде бывший футболист отрицал свою причастность к травмам жены, но откуда они появились, объяснить не смог.
Суд признал причастность Бартона к содеянному, и сейчас его ожидает приговор после еще нескольких судебных заседаний.
Джоуи Бартон выступал за «Манчестер Сити» с 2002 по 2007 годы, сыграл за команду 150 матчей и забил 15 мячей.
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