Другие новости24 января 2025, 19:19 |
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ВИДЕО. Барбер жестко потроллил футболиста Челси. Реакция – огонь
Рис Джеймс запомнит этот поход в парикмахерскую
24 января 2025, 19:19 |
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Защитник «Челси» Рис Джеймс стал жертвой пранка одного из лондонских парикмахеров.
25-летний футболист пришел на стрижку к барберу и к своему удивлению обнаружил на себе футболку принципиального соперника – «Тоттенхэма».
Рис не сдержался и сбросив накидку на пол, рассмеявшись вместе с парикмахером.
Этот же барбер проделывал подобное и с другой легендой «синих» Эденом Азаром.
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