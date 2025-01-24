ВИДЕО. Барбер жестко потроллил футболиста Челси. Реакция – огонь

Защитник «Челси» Рис Джеймс стал жертвой пранка одного из лондонских парикмахеров.

25-летний футболист пришел на стрижку к барберу и к своему удивлению обнаружил на себе футболку принципиального соперника – «Тоттенхэма».

Рис не сдержался и сбросив накидку на пол, рассмеявшись вместе с парикмахером.

Этот же барбер проделывал подобное и с другой легендой «синих» Эденом Азаром.