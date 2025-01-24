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24 января 2025, 19:19 |
392
0

ВИДЕО. Барбер жестко потроллил футболиста Челси. Реакция – огонь

Рис Джеймс запомнит этот поход в парикмахерскую

24 января 2025, 19:19 |
392
0
ВИДЕО. Барбер жестко потроллил футболиста Челси. Реакция – огонь
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс

Защитник «Челси» Рис Джеймс стал жертвой пранка одного из лондонских парикмахеров.

25-летний футболист пришел на стрижку к барберу и к своему удивлению обнаружил на себе футболку принципиального соперника – «Тоттенхэма».

Рис не сдержался и сбросив накидку на пол, рассмеявшись вместе с парикмахером.

Этот же барбер проделывал подобное и с другой легендой «синих» Эденом Азаром.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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