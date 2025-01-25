Трансфер Зинченко в Боруссию неожиданно не грани срыва. Что случилось?

В зимнее трансферное окно 2024 года активный интерес к фулбеку «Арсенала» Александру Зинченко начала проявлять дортмундская «Боруссия».

Помешать трансферу может то, что украинец не является единственным вариантом для усиления левого фланга обороны у «шмелей». По информации Tbrfootball, немецкий клуб сейчас активно изучает трансфер Бена Чилвелла из «Челси». Немцы готовят предложение по английскому фулбеку и в случае успешных переговоров переход Зинченко в «Боруссию» Дортмунд будет маловероятным.

Ранее журналист Дхармеш Шет рассказал, при каком условии Зинченко сменит клуб в январе.