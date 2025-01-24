ФОТО. Звезда Барселоны продолжает жить в детской школе. У него есть план

Центральный защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси 22 января отметил свой 18-й день рождения.

Тем не менее, по информации издания Sport.es, футболист продолжит жить в одной из комнат детской школы «Барсы» – Ла Масии.

«Пау продолжает жить в Ла Масии и не похоже, что что-то изменится», – пишет журналист Иван Сан-Антонио.

«Идея Кубарси заключается в том, чтобы в спокойной атмосфере пожить до завершения сезона, а далее уже решать с родителями».

Испанец близок к получению водительских прав и вполне вероятно, что в ближайшее время вундеркинд «Барселоны» приобретет своё первое авто и первый дом.

«Жизнь Кубарси сильно изменилась за один год, хотя близкие ему люди уверяют, что он остается таким же», – утверждает Sport.es.