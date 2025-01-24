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24 января 2025, 18:29 |
253
0

ФОТО. Звезда Барселоны продолжает жить в детской школе. У него есть план

Пау Кубарси пока не хочет радикальных перемен

24 января 2025, 18:29 |
253
0
ФОТО. Звезда Барселоны продолжает жить в детской школе. У него есть план
Instagram. Пау Кубарси

Центральный защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси 22 января отметил свой 18-й день рождения.

Тем не менее, по информации издания Sport.es, футболист продолжит жить в одной из комнат детской школы «Барсы» – Ла Масии.

«Пау продолжает жить в Ла Масии и не похоже, что что-то изменится», – пишет журналист Иван Сан-Антонио.

«Идея Кубарси заключается в том, чтобы в спокойной атмосфере пожить до завершения сезона, а далее уже решать с родителями».

Испанец близок к получению водительских прав и вполне вероятно, что в ближайшее время вундеркинд «Барселоны» приобретет своё первое авто и первый дом.

«Жизнь Кубарси сильно изменилась за один год, хотя близкие ему люди уверяют, что он остается таким же», – утверждает Sport.es.

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Артем Діхтяренко Источник: Sport.es
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