ФОТО. Звезда Барселоны продолжает жить в детской школе. У него есть план
Пау Кубарси пока не хочет радикальных перемен
Центральный защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси 22 января отметил свой 18-й день рождения.
Тем не менее, по информации издания Sport.es, футболист продолжит жить в одной из комнат детской школы «Барсы» – Ла Масии.
«Пау продолжает жить в Ла Масии и не похоже, что что-то изменится», – пишет журналист Иван Сан-Антонио.
«Идея Кубарси заключается в том, чтобы в спокойной атмосфере пожить до завершения сезона, а далее уже решать с родителями».
Испанец близок к получению водительских прав и вполне вероятно, что в ближайшее время вундеркинд «Барселоны» приобретет своё первое авто и первый дом.
«Жизнь Кубарси сильно изменилась за один год, хотя близкие ему люди уверяют, что он остается таким же», – утверждает Sport.es.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жузеп осознает, что трансфер Хулиана Альвареса в «Атлетико» был ошибочным
Винисиус Жуниор готовится к трансферу в Саудовскую Аравию