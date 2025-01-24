ФОТО. Жена футболиста Шахтера зажгла в бикини. Откровенные кадры
Дмитрий Крыськив – настоящий счастливчик
На странице у жены полузащитника «Шахтера» Дмитрия Крыськива, Карины Ангеловской, нынче очень горячо.
Красавица отдыхает на Мальдивах и делится со своими подписчиками ярким и теплым контентом со здешних краёв.
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«Может уже хватит постить такие горячие фотки? 🤬🔥», – некоторые подписчики не выдерживают после просмотра красоты, которую публикует жена украинского футболиста.
Карина демонстрирует свою роскошную фигуру и показывает себя счастливую в моменте – такой роскошный отдых запоминается на всю жизнь.
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