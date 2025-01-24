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24 января 2025, 17:52 |
1651
9

ФОТО. Жена футболиста Шахтера зажгла в бикини. Откровенные кадры

Дмитрий Крыськив – настоящий счастливчик

24 января 2025, 17:52 |
1651
9
ФОТО. Жена футболиста Шахтера зажгла в бикини. Откровенные кадры
Instagram. Карина Ангеловская

На странице у жены полузащитника «Шахтера» Дмитрия Крыськива, Карины Ангеловской, нынче очень горячо.

Красавица отдыхает на Мальдивах и делится со своими подписчиками ярким и теплым контентом со здешних краёв.

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«Может уже хватит постить такие горячие фотки? 🤬🔥», – некоторые подписчики не выдерживают после просмотра красоты, которую публикует жена украинского футболиста.

Карина демонстрирует свою роскошную фигуру и показывает себя счастливую в моменте – такой роскошный отдых запоминается на всю жизнь.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 9
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Дыряво с пердя🤣
Хорошенькая крысочка
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+2
Saar
І що? Чим я маю здивуватись!?
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0
contr
Криськів це той який з пляшкою бігає і постійно воду пʼє? Алкаш мабуть ,або хворий☝️
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0
Strontium
Не пожелала быть Крыськивой)
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0
Перший Серед Рівних
Майбутня колишня Криськіва, і моя майбутня.
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
evgeniyyea
"Мое тело, мое дело" - by жёны футболистов
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-4
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