ФОТО. Жена футболиста Шахтера зажгла в бикини. Откровенные кадры

На странице у жены полузащитника «Шахтера» Дмитрия Крыськива, Карины Ангеловской, нынче очень горячо.

Красавица отдыхает на Мальдивах и делится со своими подписчиками ярким и теплым контентом со здешних краёв.

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«Может уже хватит постить такие горячие фотки? 🤬🔥», – некоторые подписчики не выдерживают после просмотра красоты, которую публикует жена украинского футболиста.

Карина демонстрирует свою роскошную фигуру и показывает себя счастливую в моменте – такой роскошный отдых запоминается на всю жизнь.