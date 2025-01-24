Бетис ждет. Миллионный форвард Манчестер Юнайтед вылетел в Севилью
Антони уже завтра станет игроком «Бетиса»
24-летний бразильский форвард «Манчестер Юнайтед» Антони уехал в Севилью, где планируется его трансфер в «Бетис».
Об этом сообщает издание TalkSport.
По информации источника, Антони присоединится к испанскому клубу на правах аренды уже завтра.
Также отмечается, что «Бетис» будет покрывать 84% заработной платы игрока.
Ранее игроком «красных дьяволов» интересовались несколько клубов. Особенно активными были представители «Комо», однако сам Антони отдал предпочтение переходу в «Бетис».
Напомним, что бразильца приобрели у «Аякса» за 95 миллионов евро. Это был самый дорогой трансфер 2022 года.
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