Бетис ждет. Миллионный форвард Манчестер Юнайтед вылетел в Севилью

24-летний бразильский форвард «Манчестер Юнайтед» Антони уехал в Севилью, где планируется его трансфер в «Бетис».

Об этом сообщает издание TalkSport.

По информации источника, Антони присоединится к испанскому клубу на правах аренды уже завтра.

Также отмечается, что «Бетис» будет покрывать 84% заработной платы игрока.

Ранее игроком «красных дьяволов» интересовались несколько клубов. Особенно активными были представители «Комо», однако сам Антони отдал предпочтение переходу в «Бетис».

Напомним, что бразильца приобрели у «Аякса» за 95 миллионов евро. Это был самый дорогой трансфер 2022 года.