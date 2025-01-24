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  4. Бетис ждет. Миллионный форвард Манчестер Юнайтед вылетел в Севилью
Испания
24 января 2025, 17:55 |
1022
3

Бетис ждет. Миллионный форвард Манчестер Юнайтед вылетел в Севилью

Антони уже завтра станет игроком «Бетиса»

24 января 2025, 17:55 |
1022
3
Бетис ждет. Миллионный форвард Манчестер Юнайтед вылетел в Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний бразильский форвард «Манчестер Юнайтед» Антони уехал в Севилью, где планируется его трансфер в «Бетис».

Об этом сообщает издание TalkSport.

По информации источника, Антони присоединится к испанскому клубу на правах аренды уже завтра.

Также отмечается, что «Бетис» будет покрывать 84% заработной платы игрока.

Ранее игроком «красных дьяволов» интересовались несколько клубов. Особенно активными были представители «Комо», однако сам Антони отдал предпочтение переходу в «Бетис».

Напомним, что бразильца приобрели у «Аякса» за 95 миллионов евро. Это был самый дорогой трансфер 2022 года.

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Манчестер Юнайтед Бетис трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Антони аренда игрока
Олександр Сільченко Источник: talkSPORT
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Strontium
855 000 евро в месяц будет платить Бетис
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0
Strontium
Кааааак начнёт забивать всем подряд. С лавки.
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0
Olesya Lopunova
100 миллионный 
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0
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