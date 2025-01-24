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Украина. Премьер лига
24 января 2025, 17:31 |
565
1

Кривбасс ищет защитника и форварда. Клуб столкнулся с проблемами

Мало кто хочет ехать в Кривой Рог

24 января 2025, 17:31 |
565
1
Кривбасс ищет защитника и форварда. Клуб столкнулся с проблемами
ФК Кривбасс

Кривбсс перед стартом второй части сезона УПЛ хотел бы усилиться защитником, вингером и форвардом, однако клуб столкнулся с проблемами с приглашением игроков.

Из-за войны в Украине, а также из-за ситуации конкретно в Кривом Роге, который постоянно обстреливается российскими оккупантами, у Кривбасса постоянно срываются сделки.

Руководство может договориться с другим клубом о трансфере, но игроки отказываются ехать в Кривой Рог.

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Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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ДонЛуган
Вот так новость ! Никто не хочет своей головой рисковать ? Странно ! Оказывается не все в этой жизни можно купить ! 
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