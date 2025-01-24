Украина. Премьер лига24 января 2025, 17:31 |
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Кривбасс ищет защитника и форварда. Клуб столкнулся с проблемами
Мало кто хочет ехать в Кривой Рог
24 января 2025, 17:31 |
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Кривбсс перед стартом второй части сезона УПЛ хотел бы усилиться защитником, вингером и форвардом, однако клуб столкнулся с проблемами с приглашением игроков.
Из-за войны в Украине, а также из-за ситуации конкретно в Кривом Роге, который постоянно обстреливается российскими оккупантами, у Кривбасса постоянно срываются сделки.
Руководство может договориться с другим клубом о трансфере, но игроки отказываются ехать в Кривой Рог.
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