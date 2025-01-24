Кривбасс ищет защитника и форварда. Клуб столкнулся с проблемами

Кривбсс перед стартом второй части сезона УПЛ хотел бы усилиться защитником, вингером и форвардом, однако клуб столкнулся с проблемами с приглашением игроков.

Из-за войны в Украине, а также из-за ситуации конкретно в Кривом Роге, который постоянно обстреливается российскими оккупантами, у Кривбасса постоянно срываются сделки.

Руководство может договориться с другим клубом о трансфере, но игроки отказываются ехать в Кривой Рог.