«Никаких 200 млн на трансферы». Амориму в МЮ не сказали о проблемах клуба
Тренер разочарован текущей ситуацией
По информации британских СМИ, тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим разочарован текущим финансовым положением клуба, который не может быть активным на трансферном рынке.
Амориму перед назначением якобы не раскрыли всю правду о финансах. Однако в клубе другое мнение: наставнику подробно все объясняли и дали понять, что по 200 миллионов фунтов на трансферы больше никто давать не будет.
У МЮ большие долги по уже совершенным переходам, поэтому в январе Аморима большими новичками не порадуют.
Команда в АПЛ выиграла лишь раз за шесть туров и идет лишь на 13-й позиции.
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