Анчелотти отреагировал на слухи о трансфере Винисиуса за 350 миллионов

Тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналиста по поводу возможного трансфера форварда Винисиуса Жуниора в один из клубов Саудовской Аравии за 350 миллионов евро.

«У меня есть прямая информация от игрока. Он счастлив в «Реале» и хочет писать историю в нашей команде. Что касается предложения для игрока из Саудовской Аравии, то нужно спрашивать Винисиуса».

«Он играет так, как и всегда, на высоком уровне. Никаких проблем с его отношением к делу я не вижу», – сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии игроку предложили рекордный контракт на 1 миллиард евро за пять лет.