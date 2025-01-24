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  4. Анчелотти отреагировал на слухи о трансфере Винисиуса за 350 миллионов
Испания
24 января 2025, 17:11 |
1284
6

Анчелотти отреагировал на слухи о трансфере Винисиуса за 350 миллионов

Тренер Реала сомневается, что бразилец уйдет

24 января 2025, 17:11 |
1284
6
Анчелотти отреагировал на слухи о трансфере Винисиуса за 350 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналиста по поводу возможного трансфера форварда Винисиуса Жуниора в один из клубов Саудовской Аравии за 350 миллионов евро.

«У меня есть прямая информация от игрока. Он счастлив в «Реале» и хочет писать историю в нашей команде. Что касается предложения для игрока из Саудовской Аравии, то нужно спрашивать Винисиуса».

«Он играет так, как и всегда, на высоком уровне. Никаких проблем с его отношением к делу я не вижу», – сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии игроку предложили рекордный контракт на 1 миллиард евро за пять лет.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 6
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Gargantua81
таких игроков вообще нельзя продавать. 
где вы возьмете того, кто может компенсировать умение делать разницу на поле, да и просто харизму
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+1
contr
Мудрика беріть ! Каса вільна! Без діла ходить, зліва грає , правда бігає  не так швидко !
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0
Перший Серед Рівних
Реалу пора уже здійснити трансфер Анчелотті
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-1
Lulinnha
Анчелотти: Винисисус за 350 миллионов ? Нет, вы что ! Наша макака стоит не больше мешка риса. 
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-1
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