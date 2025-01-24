Анчелотти отреагировал на слухи о трансфере Винисиуса за 350 миллионов
Тренер Реала сомневается, что бразилец уйдет
Тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналиста по поводу возможного трансфера форварда Винисиуса Жуниора в один из клубов Саудовской Аравии за 350 миллионов евро.
«У меня есть прямая информация от игрока. Он счастлив в «Реале» и хочет писать историю в нашей команде. Что касается предложения для игрока из Саудовской Аравии, то нужно спрашивать Винисиуса».
«Он играет так, как и всегда, на высоком уровне. Никаких проблем с его отношением к делу я не вижу», – сказал Анчелотти.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии игроку предложили рекордный контракт на 1 миллиард евро за пять лет.
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