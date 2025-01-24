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Украина. Премьер лига
24 января 2025, 15:48 | Обновлено 24 января 2025, 16:18
1818
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный голкипер трудоустроился в клубе Первой лиги

Игорь Шуховцев стал тренером голкиперов в ФК «Кудровка»

24 января 2025, 15:48 | Обновлено 24 января 2025, 16:18
1818
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный голкипер трудоустроился в клубе Первой лиги
ФК Кудровка. Игорь Шуховцев

Украинский голкипер Игорь Шуховцев трудоустроился в ФК Кудровка. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Рады приветствовать в нашем клубе Игоря Шуховцева, который имеет богатый игровой и тренерский опыт», – говорится в сообщении.

Игорь Шуховцев – опытный специалист с многолетним опытом работы с вратарями разного уровня. В своей карьере он как игрок играл за такие клубы, как СКА (Одесса), Нива (Винница), Ильичевец (Мариуполь), Заря (Луганск), Металлист (Харьков) и другие. После завершения карьеры вратаря работал тренером в «Металлисте», «Черноморце», «Балканах» и «Тоболе» (Казахстан).

ФК Кудровка. Игорь Шуховцев

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Игорь Шуховцев Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник
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