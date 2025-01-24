ОФИЦИАЛЬНО. Известный голкипер трудоустроился в клубе Первой лиги

Украинский голкипер Игорь Шуховцев трудоустроился в ФК Кудровка. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Рады приветствовать в нашем клубе Игоря Шуховцева, который имеет богатый игровой и тренерский опыт», – говорится в сообщении.

Игорь Шуховцев – опытный специалист с многолетним опытом работы с вратарями разного уровня. В своей карьере он как игрок играл за такие клубы, как СКА (Одесса), Нива (Винница), Ильичевец (Мариуполь), Заря (Луганск), Металлист (Харьков) и другие. После завершения карьеры вратаря работал тренером в «Металлисте», «Черноморце», «Балканах» и «Тоболе» (Казахстан).