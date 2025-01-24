«Нервный». В Италии оценили игру Довбика в Лиге Европы
Украинский нападающий «Ромы» отыграл против АЗ только первый тайм
В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между АЗ Алкмаар и римской «Ромой».
Команды играли на стадионе АФАС в Алкмаре. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий гостей Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве. После поединка его игру оценило издание Giallorossi.net:
«Нервный. Он участвует в очень контактном поединке, но, кроме слабого дальнего удара, он мало что делает. Получив желтую карточку, он не вышел на второй тайм».
Журналисты поставили 27-летнему футболисту 5 баллов из 10 возможных.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новак проиграл Александру первый сет на тай-брейке и снялся с поединка
Максим Таловеров может перейти из ЛАСК в «Плимут»