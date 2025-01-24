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  4. «Нервный». В Италии оценили игру Довбика в Лиге Европы
Лига Европы
24 января 2025, 15:14 |
244
0

«Нервный». В Италии оценили игру Довбика в Лиге Европы

Украинский нападающий «Ромы» отыграл против АЗ только первый тайм

24 января 2025, 15:14 |
244
0
«Нервный». В Италии оценили игру Довбика в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между АЗ Алкмаар и римской «Ромой».

Команды играли на стадионе АФАС в Алкмаре. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий гостей Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве. После поединка его игру оценило издание Giallorossi.net:

«Нервный. Он участвует в очень контактном поединке, но, кроме слабого дальнего удара, он мало что делает. Получив желтую карточку, он не вышел на второй тайм».

Журналисты поставили 27-летнему футболисту 5 баллов из 10 возможных.

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Рома Рим Лига Европы АЗ Алкмаар Артем Довбик
Дмитро Вус Источник
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