«Нервный». В Италии оценили игру Довбика в Лиге Европы

В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между АЗ Алкмаар и римской «Ромой».

Команды играли на стадионе АФАС в Алкмаре. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

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Украинский нападающий гостей Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве. После поединка его игру оценило издание Giallorossi.net:

«Нервный. Он участвует в очень контактном поединке, но, кроме слабого дальнего удара, он мало что делает. Получив желтую карточку, он не вышел на второй тайм».

Журналисты поставили 27-летнему футболисту 5 баллов из 10 возможных.