Юрий ТЛУМАК: «Очень рад попасть в Рух»

Полузащитник львовского «Руха» Юрий Тлумак прокомментировал свой трансфер в состав «черно-желтых»:

«Очень рад попасть в «Рух» и мне нравится в этой команде. Я знаю многих ребят, ведь дружил с ними и раньше. Здесь собран замечательный коллектив, поэтому я достаточно быстро адаптировался. Когда я пришел в команду, то ребята вспомнили, что я когда-то забивал в ворота «Руха». Юрий Климчук играл в том матче и сказал, что в свои ворота я уже забил, а теперь пришло время забивать в чужие.

В клубе очень хорошие условия для развития футболистов и есть все для того, чтобы игроки прогрессировали. Нагрузки на тренировках непростые, но я и другие новички постепенно привыкаем и все футболисты сейчас набирают оптимальные кондиции. Считаю, что к официальным матчам мы подойдем в хорошей форме.

Виталий Пономарев позвал меня в команду. Он видит меня в роли «восьмерки» и «десятки». В общем Виталий Юрьевич дает различные установки, поддерживает меня. Это приятно и я убежден, что это поможет мне стать сильнее.

В Словении у нас будут хорошие спарринги против сильных соперников. Это важный опыт для игроков, который поможет нам лучше играть в чемпионате. Во Львове мы работали над физической формой, много бегали. Теперь в Словении мы продолжим подготовку и будем наигрывать игровые связи в товарищеских матчах».