Лига наций24 января 2025, 13:40 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где Украина сыграет гостевой матч против Бельгии
Поединок состоится в Лимбурге
24 января 2025, 13:40 |
457
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Украинская ассоциация футбола официально объявила, где состоится гостевой матч национальной сборной Украины против Бельгии.
Второй поединок плей-офф Лиги наций между сборными Бельгии и Украины состоится 23 марта в городе Лимбург (Бельгия) на поле стадиона «Кристалл-Арена», который является домашним для клуба «Генк».
Стадион рассчитан на 25 000 зрителей, причем 4 200 мест являются стоячими.
Домашний для Украины матч плей-офф Лиги наций пройдет 20 марта 2025 года в Мурсии (Испания).
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