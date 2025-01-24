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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где Украина сыграет гостевой матч против Бельгии
Лига наций
24 января 2025, 13:40 |
457
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где Украина сыграет гостевой матч против Бельгии

Поединок состоится в Лимбурге

24 января 2025, 13:40 |
457
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где Украина сыграет гостевой матч против Бельгии
УАФ

Украинская ассоциация футбола официально объявила, где состоится гостевой матч национальной сборной Украины против Бельгии.

Второй поединок плей-офф Лиги наций между сборными Бельгии и Украины состоится 23 марта в городе Лимбург (Бельгия) на поле стадиона «Кристалл-Арена», который является домашним для клуба «Генк».

Стадион рассчитан на 25 000 зрителей, причем 4 200 мест являются стоячими.

Домашний для Украины матч плей-офф Лиги наций пройдет 20 марта 2025 года в Мурсии (Испания).

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Дмитро Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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