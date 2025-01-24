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  4. Олег ГОРИН: «У Руха серьезные амбиции»
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 13:09 | Обновлено 24 января 2025, 13:10
320
4

Олег ГОРИН: «У Руха серьезные амбиции»

Полузащитник дал первый комментарий после перехода во львовский клуб

24 января 2025, 13:09 | Обновлено 24 января 2025, 13:10
320
4
Олег ГОРИН: «У Руха серьезные амбиции»
ФК Рух. Олег Горин

Полузащитник львовского «Руха» Олег Горин прокомментировал свой трансфер в состав «черно-желтых»:

«Очень хорошее настроение, никаких проблем с адаптацией нет. «Рух» – знакомая мне команда. У клуба прекрасная база, инфраструктура и есть все условия для качественной и плодотворной работы. У нас серьезные амбиции и мы готовимся хорошо выступить в чемпионате во второй части сезона.

Конкуренция в команде это не проблема, а необходимость. В «Рухе» хороший коллектив и это важно для того, чтобы бороться за положительный результат. В юношеской команде «Руха» также выступает мой младший брат – Виталий. Надеюсь, когда-то нам удастся вместе выйти на поле и сыграть в одной команде и я верю, что это может произойти.

На тренировках много интенсивной работы. Я восстановился после травмы, поэтому эта беговая работа была полезной для меня. Кроме того, игроки много работают с мячом. Виталий Пономарев и его тренерский штаб общались со мной и рассказали, что хотят видеть от меня.

На сборах в Словении у нас будет много матчей против сильных и амбициозных команд. Эти спарринги помогут нам хорошо подготовиться ко второй части сезона. Команда сейчас будет оттачивать свою игровую модель и делать акцент именно на своей игре».

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Олег Горин Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вус Источник: ФК Рух Львов
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Комментарии 4
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karimj
Які амбіції? Не має ніяких цілей. Кожен тільки й буде думати куди себе пристроїти після чемпіонату, та не отримати травму.
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0
turist86
Амбіції розпустити команду під виглядом об'єднання? 
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0
Khafre
Такі ж амбіції, як у великого позорного клубу Динамо Київ в Лізі Європи цього сезону
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-1
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