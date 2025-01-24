Олег ГОРИН: «У Руха серьезные амбиции»

Полузащитник львовского «Руха» Олег Горин прокомментировал свой трансфер в состав «черно-желтых»:

«Очень хорошее настроение, никаких проблем с адаптацией нет. «Рух» – знакомая мне команда. У клуба прекрасная база, инфраструктура и есть все условия для качественной и плодотворной работы. У нас серьезные амбиции и мы готовимся хорошо выступить в чемпионате во второй части сезона.

Конкуренция в команде это не проблема, а необходимость. В «Рухе» хороший коллектив и это важно для того, чтобы бороться за положительный результат. В юношеской команде «Руха» также выступает мой младший брат – Виталий. Надеюсь, когда-то нам удастся вместе выйти на поле и сыграть в одной команде и я верю, что это может произойти.

На тренировках много интенсивной работы. Я восстановился после травмы, поэтому эта беговая работа была полезной для меня. Кроме того, игроки много работают с мячом. Виталий Пономарев и его тренерский штаб общались со мной и рассказали, что хотят видеть от меня.

На сборах в Словении у нас будет много матчей против сильных и амбициозных команд. Эти спарринги помогут нам хорошо подготовиться ко второй части сезона. Команда сейчас будет оттачивать свою игровую модель и делать акцент именно на своей игре».