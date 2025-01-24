«Можно свернуть горы». Крупский назвал футбольного кумира
Украинский защитник восхищается игрой Роналду
Украинский защитник Илья Крупский назвал своего футбольного кумира. Защитник заявил, что увлекается португальским форвардом Криштиану Роналду.
Кумир: Криштиану Роналду. Он показал всем, что тяжелым трудом и дисциплиной можно свернуть горы, – лаконично сказал Илья.
Илья Крупский воспитанник ДЮСШ (Винница). Свою профессиональную карьеру защитник начал в полтавской «Ворскле» в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Илья Крупский проведет ближайшие полгода в «Ворскле», но затем присоединится к харьковскому клубу.
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