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Товарищеские матчи
Александрия
24.01.2025 16:00 – FT 0 : 2
Баник
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Украина. Премьер лига
24 января 2025, 20:19 | Обновлено 24 января 2025, 20:33
240
0

Голы в конце каждого тайма. Александрия уступила Банику

Чешский клуб оказался сильнее второй команды УПЛ

24 января 2025, 20:19 | Обновлено 24 января 2025, 20:33
240
0
Голы в конце каждого тайма. Александрия уступила Банику
ФК Александрия

«Александрия» провела очередной спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Руслана Ротаня стал чешский «Баник» (Острава). В турнирной таблице чемпионата Чехии клуб занимает четвертое место. «Баник» в 19 матчах набрал 36 очков (11 побед, три ничьи и 5 поражений).

«Александрия» пропустила в конце первой половины встречи. Пиро реализовал одиннадцатиметровый удар. В конце второго тайма Когут сделал счет 2:0 в пользу «Баника».

Свой следующий контрольный матч «Александрия» проведет 28 января. Соперником украинского клуба станет австрийская «Ферст Виенна» (Вена).

Товарищеский матч. 24 января. Турция.

«Александрия» – «Баник» (Острава, Чехия) – 0:2

Голы: Пиро (45, с пенальти), Когут (90).

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Сергій Турчак Источник: Instagram
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