Спас автогол. Верес сыграл вничью с польским Гурником
«Верес» провел второй матч на сборах в Турции
В контрольном матче «Вересу» противостоял клуб польской Экстраклясы «Гурник». В турнирной таблице чемпионата Польши «Гурник» идет на шестом месте. В активе команды 30 очков после 18 сыгранных матчей.
Начало матча прошло при преимуществе польского клуба. «Верес» выровнял ситуацию, но в конце первого тайма пропустил.
Украинский клуб отыгрался после перерыва. И помог ему в этом соперник. На 49-й минуте мяч рикошетом от Доминика Шалы закатился в ворота.
Товарищеский матч. 24 января, Белек, Турция
Гурник - Верес - 1:1
Голы: Захович (45) - Шала (49, автогол).
Предупреждения: Лисет (35) – Куция (16), Дахновский (60).
Гурник: Шромник – Щешняк, Янза, Подольски (Амброс, 46), Геллебранд, Фурукова (Букса, 75), Хосема Санчес (Яницки, 75), Шала, Захович (Бакиш, 75), Исмагиль, Лисет (Сарапата, 46).
Верес: Когут (Кожухарь, 46) - Куция (Протасевич, 46), Гончаренко (Чечер, 46), Вовченко (Козубенко, 46), Смиян (Шевченко, 46), Баран (Кучеров, 46), Харатин (Клец, 46), Шарай (Нонго, 46), Луан (Дахновский, 46), Степанюк (Годя, 46), Гайдучик (Мрвальевич, 46).
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