Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
24 января 2025, 11:41 | Обновлено 24 января 2025, 12:12
1132
0

Звезда Кривбасса хочет покинуть Украину из-за войны. Известна позиция клуба

У Джихада Бизиманы родился ребенок

24 января 2025, 11:41 | Обновлено 24 января 2025, 12:12
1132
0
Звезда Кривбасса хочет покинуть Украину из-за войны. Известна позиция клуба
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана

Криворожский «Кривбасс» готов продать Джихада Бизиману в другой клуб. Футболист хочет покинуть Кривой Рог из-за войны в Украине. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, легионер хочет покинуть Украину из-за рождения ребенка. Футболист хочет чаще видеться с семьей, но делать это в Кривом Роге – опасно.

Сообщается, что в клубе это понимают и готовы отпустить легионера, контракт которого подходит к концу летом этого года, за разумную сумму – около 200-250 тысяч в валюте.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее сообщалось, что Кривбасс интересуется услугами гамбийского вингера.

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Джихад Бизимана Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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