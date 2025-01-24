Звезда Кривбасса хочет покинуть Украину из-за войны. Известна позиция клуба

Криворожский «Кривбасс» готов продать Джихада Бизиману в другой клуб. Футболист хочет покинуть Кривой Рог из-за войны в Украине. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, легионер хочет покинуть Украину из-за рождения ребенка. Футболист хочет чаще видеться с семьей, но делать это в Кривом Роге – опасно.

Сообщается, что в клубе это понимают и готовы отпустить легионера, контракт которого подходит к концу летом этого года, за разумную сумму – около 200-250 тысяч в валюте.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее сообщалось, что Кривбасс интересуется услугами гамбийского вингера.