Звезда Кривбасса хочет покинуть Украину из-за войны. Известна позиция клуба
У Джихада Бизиманы родился ребенок
Криворожский «Кривбасс» готов продать Джихада Бизиману в другой клуб. Футболист хочет покинуть Кривой Рог из-за войны в Украине. Об этом пишет ТаТоТаке.
По информации источника, легионер хочет покинуть Украину из-за рождения ребенка. Футболист хочет чаще видеться с семьей, но делать это в Кривом Роге – опасно.
Сообщается, что в клубе это понимают и готовы отпустить легионера, контракт которого подходит к концу летом этого года, за разумную сумму – около 200-250 тысяч в валюте.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
Ранее сообщалось, что Кривбасс интересуется услугами гамбийского вингера.
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