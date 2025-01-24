Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это не мое». Милевский отреагировал на победу Шахтера в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
24 января 2025, 11:51 | Обновлено 24 января 2025, 11:56
886
0

«Это не мое». Милевский отреагировал на победу Шахтера в Лиге чемпионов

Артем поздравил Дарио Срну с положительным результатом

24 января 2025, 11:51 | Обновлено 24 января 2025, 11:56
886
0
«Это не мое». Милевский отреагировал на победу Шахтера в Лиге чемпионов
YouTube. Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над французским «Брестом» (2:0) в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Шахтер» – это не мое, поэтому я игру не смотрел, но поздравил Дарио Срну. Таких бы побед побольше».

После этой победы донецкий «Шахтер» занимает 27-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 7 очков в 7 матчах соревнования. От зоны стыковых поединков плей-офф «горняков» отделяют 3 зачетных балла.

По теме:
«Продали именно украинца». Эксперт не понял трансфер Сикана в Трабзонспор
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подписал бывшего голкипера Шахтера
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтеру по силам победить Боруссию Дормунд»
Артем Милевский Брест (Франция) Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Брест Дарио Срна
Дмитро Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Можно свернуть горы». Крупский назвал футбольного кумира
Футбол | 24 января 2025, 12:18 0
«Можно свернуть горы». Крупский назвал футбольного кумира
«Можно свернуть горы». Крупский назвал футбольного кумира

Украинский защитник восхищается игрой Роналду

Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Футбол | 23 января 2025, 22:02 12
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ

Илью уже в январе хочет подписать Тоттенхэм

Замена Ярмоленко? Названы позиции, который Динамо планирует усилить
Футбол | 24.01.2025, 10:22
Замена Ярмоленко? Названы позиции, который Динамо планирует усилить
Замена Ярмоленко? Названы позиции, который Динамо планирует усилить
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
Теннис | 23.01.2025, 14:24
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Теннис | 23.01.2025, 15:47
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Три сборные Украины по хоккею играют в Дивизионе 1A. Что дальше
Три сборные Украины по хоккею играют в Дивизионе 1A. Что дальше
22.01.2025, 12:05
Хоккей
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
23.01.2025, 16:05 1
Бокс
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
23.01.2025, 06:23 58
Футбол
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
23.01.2025, 05:50
Хоккей
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 313
Футбол
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
22.01.2025, 21:42 205
Футбол
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
22.01.2025, 11:02 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем