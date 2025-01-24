«Это не мое». Милевский отреагировал на победу Шахтера в Лиге чемпионов

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над французским «Брестом» (2:0) в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Шахтер» – это не мое, поэтому я игру не смотрел, но поздравил Дарио Срну. Таких бы побед побольше».

После этой победы донецкий «Шахтер» занимает 27-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 7 очков в 7 матчах соревнования. От зоны стыковых поединков плей-офф «горняков» отделяют 3 зачетных балла.