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Украина. Премьер лига
24 января 2025, 11:03 | Обновлено 24 января 2025, 11:04
2214
0

Не из УПЛ. Источник назвал клуб, с которым подпишет контракт Калюжный

Иван должен перейти из «Александрии» в «Металлист 1925»

24 января 2025, 11:03 | Обновлено 24 января 2025, 11:04
2214
0
Не из УПЛ. Источник назвал клуб, с которым подпишет контракт Калюжный
ФК Александрия. Иван Калюжный

Полузащитник «Александрии» Иван Калюжный перейдет в харьковский «Металлист 1925», сообщает украинский журналист Сергей Тищенко.

По информации источника, «горожане» за все время получили лишь одно предложение по трансферу 27-летнего футболиста – от английского «Плимута», но оно не устроило ни клуб, ни самого игрока.

Отмечается, что в итоге Иван подпишет предварительный контракт с харьковчанами и либо будет давить на свой клуб, чтобы его отпустили, либо доиграет вторую часть сезона в «Александрии» и летом присоединится к «Металлисту 1925» на правах свободного агента.

В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.2 миллиона евро, а его контракт с нынешним клубом действует до лета 2025 года.

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Иван Калюжный Александрия Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины свободный агент
Дмитро Вус Источник: Telegram
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